Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung arbeitet angeblich an neuen Wearables und es wird gemunkelt, dass Wear OS ausgeführt wird . Wenn dies zutrifft, bedeutet dies, dass das Unternehmen sein eigenes Tizen-Betriebssystem für die Google-Plattform effektiv fallen lässt.

Laut SamMobile könnte Samsung an bis zu drei neuen Smartwatches arbeiten , darunter eine mit drehbarer Lünette und zwei mit mehr Sportfokus. Anfang dieses Jahres wurden erstmals Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wurde, Samsung habe geplant, für diese kommenden Wearables von Tizen OS zu wechseln. Nun wird erwartet, dass das Unternehmen eine neue Version von One UI mit Wear OS entwickelt, um die Uhren konsistenter mit früheren zu machen Tizen Modelle.

Wie bei Wear OS fehlt Tizen viel App-Unterstützung und es rockt den Bixby-Sprachassistenten. Aber Bloomberg behauptete letztes Jahr, Google habe versucht, Samsung davon zu überzeugen, sowohl Bixby als auch den Samsung App Store fallen zu lassen. Es ist nicht zu leugnen, dass die vollständige Umstellung von Samsung auf Wear OS einen enormen Schub für Wear OS bedeuten würde, da dies möglicherweise viel mehr Benutzer anlocken würde. Derzeit ist jedoch nicht bekannt, wann die neuen Uhren von Samsung auf den Markt kommen werden.

SamMobile sagte, dass möglicherweise im Juli 2021 eine Ankündigung zusammen mit neuen Faltblättern eintreffen wird. Als Referenz hat Samsung seit dem Gear Live im Jahr 2014 keine Android-Smartwatch mehr hergestellt und zu diesem Zeitpunkt wurde Android Wear anstelle von Wear OS ausgeführt.

Schreiben von Maggie Tillman.