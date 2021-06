Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat vielleicht erst im letzten Sommer seine neue Flaggschiff-Smartwatch veröffentlicht , aber die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass wir die Ankunft der Galaxy Watch 4 eher früher als später begrüßen könnten.

Es könnte auch nicht von alleine kommen, da auch eine neue Variante der Galaxy Watch Active-Linie diskutiert wird. Ein solcher Schritt würde nach Jahren inkonsistenter Branding- und Einführungszyklen endlich einen gewissen Zusammenhalt in die Smartwatch-Linien von Samsung bringen. Viele der wirklichen Details sind jedoch in diesem frühen Stadium noch rar.

Im Folgenden verfolgen wir die neuesten Branchengeflüster und Berichte rund um die Samsung Galaxy Watch 4 und ihre potenziellen sportlichen Geschwister, einschließlich des Veröffentlichungsdatums, des Preises und der Funktionen.

Tipster schlägt "Q2"-Start für beide Uhren vor

Modellnummern von zwei Smartwatches geleakt

Wie bereits erwähnt, war die Beurteilung von Veröffentlichungsdaten und Namen fürSamsungs Smartwatches in den letzten Jahren ein ständiger Kampf. So folgte beispielsweise der ursprünglichen Galaxy Watch Active innerhalb von rund sechs Monaten die zweite Generation, und die Galaxy Watch-Linie übersprang die Watch 2 und ging direkt zum aktuellen Flaggschiff, der Watch 3.

Bevor wir hier zu weit gehen, lassen Sie uns die Dinge nur einschränken, indem wir sagen, dass Samsung höchstwahrscheinlich den Namen Galaxy Watch 4 für seine nächste Smartwatch verwenden wird. In der Zwischenzeit könnte die Galaxy Watch Active der nächsten Generation (ob sie gleichzeitig auf den Markt kommt oder nicht) angeblich entweder die Active 3 oder die Active 4 sein.

Nun die entscheidende Frage: Wann werden wir sie sehen?

Laut einem Tweet des bekannten Tippgebers Ice Universe könnten wir sowohl die Galaxy Watch 4 als auch die Active 4 im zweiten Quartal 2021 sehen. Das heißt, jederzeit im April, Mai oder Juni, obwohl die Hälfte des zweiten Quartals bereits vorbei ist, bleibt nicht mehr viel Zeit für Ice Universe, um genau hier zu sein. Wenn ja, wäre es das erste Mal, dass Samsung eine neue Generation beider Uhren gleichzeitig auf den Markt bringt. Es würde auch bedeuten, dass Samsung die Watch Active 3 überspringt.

Q2 — Eisuniversum (@UniverseIce) 6. März 2021

Samsung veranstaltet am 28. Juni ein virtuelles Event mit dem Namen "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security", das darauf hindeutet, dass dann eine neue Uhr erscheinen könnte.

Zur Preisgestaltung gibt es noch keine Details. Dies ist normalerweise einer der letzten Informationsfetzen, die durchgesickert sind, und kann natürlich je nach Region stark variieren. Da die Galaxy Watch-Linie jedoch normalerweise bei 349 £ / 399 $ begonnen hat, erwarten wir nicht, dass dies in der nächsten Generation zu stark abweichen wird.

Auch für die nächste Galaxy Watch Active weisen keine Informationen darauf hin, dass sie beim Startpreis von 249 £ / 249 $ bleiben.

Tizen für Wear OS fallengelassen

Die Blutzuckermessung könnte debütieren

Gerüchte über Funktionen und Hardware-Spezifikationen befinden sich noch in einem frühen Stadium, aber wir haben ein paar Leckerbissen, die dazu beitragen könnten, die nächste Generation von Samsung-Smartwatches zu definieren.

Wear OS wird das firmeneigene Tizen-Betriebssystem ersetzen, nachdem Google und Samsung sich zusammengetan haben, um ein einheitliches System bereitzustellen, das auch Fitbit enthält . Die Zusammenarbeit wurde im Mai auf der Google I/O bekannt gegeben. Leaker Ice Universe hat den Umzug jedoch im Februar 2021 vorhergesagt, und es wird das erste Mal sein, dass Samsung seit der Gear Live im Jahr 2014 zu Googles Software zurückkehrt.

Samsungs neue Uhr wird Tizen durch Android ersetzen. — Eisuniversum (@UniverseIce) 19. Februar 2021

An anderer Stelle scheint es zunehmend möglich, dass die Blutzuckermessung ein Schlagzeilen-Feature der nächsten Generation – oder zumindest der Galaxy Watch 4 – sein könnte.

Als so etwas wie ein heiliger Gral für die Gesundheitsüberwachung in Smartwatches wurde von ET News berichtet, dass das nächste Samsung-Flaggschiff das erste sein wird, das die nicht-invasive Glukoseüberwachung auf den Markt bringen wird.

Dies geschah, nachdem CNET ursprünglich beschrieben hatte, dass Samsungs Advanced Institute of Technology eine Technik namens "Raman-Spektroskopie" entwickelt hat, die Laser nutzt, um den Glukosespiegel mit ausreichender Genauigkeit zu verfolgen, um Benutzern zu helfen, sich nicht in den Finger zu stechen.

Ein solcher Schritt wäre ein echter Gamechanger in diesem Bereich, aber wir sind nicht unbedingt davon überzeugt, dass er dieses Jahr debütiert, obwohl der Fortschritt sicherlich darauf hindeutet, dass das sagenumwobene, nicht-invasive Tracking näher denn je ist.

Es wird auch behauptet, dass die nächste Galaxy Watch Active 4 mit einem 5-nm-Prozessor ausgestattet sein könnte, um die Wear OS-Plattform zu unterstützen.

Drehbare Lünette für Watch 4 wahrscheinlich

AMOLED-Display

Neue Farben für Watch Active 4

Bisher gibt es keine Renderings, Konzepte oder durchgesickerten Fotos, die uns eine genaue Vorstellung davon geben, welche Designänderungen wir von der Galaxy Watch 4 erwarten können, obwohl es einige der Galaxy Watch Active 4 gibt.

Designelemente wie die beliebte drehbare Lünette der Watch 4 sollen hoffentlich bleiben, ebenso das AMOLED-Display.

Angeblich soll die Watch Active 4 über 2D-Glas und eine schmalere Lünette sowie einen Rahmen aus Titan verfügen. Durchgesickerte Renderings deuten darauf hin, dass es in einigen interessanten Farben erhältlich sein wird, während es auch ausgeprägtere Tasten und einen Riemen bietet, der mehr mit der Lünette verbunden ist.

OnLeaks x GizNext

Hier ist alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy Watch 4 und die nächste Generation der Galaxy Watch Active gehört haben.

Renderings von @OnLeaks und GizNext geben uns unseren klarsten Hinweis darauf, wie die Watch Active 4 aussehen wird.

OnLeaks x GizNext

Samsung hat für Montag, den 28. Juni, um 19:15 Uhr MESZ eine virtuelle Veranstaltung mit dem Titel "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security" geplant. Nach der Ankündigung des neuen WearOS könnte bei diesem Ereignis eine neue Uhr erscheinen, aber noch ist nichts bestätigt.

Der Serial Leaker Ice Universe hat behauptet, dass die Samsung Watch Active 4 mit einem 5-nm-Prozessor, einer schlankeren Lünette und einem Rahmen aus Titan sowie 2D-Glas ausgestattet sein könnte.

Google hat in Zusammenarbeit mit Samsung und Fitbit ein überarbeitetes Wear OS angekündigt.

Der renommierte Leaker Ice Universe gibt viaTwitter einen prägnanten Hinweis darauf, wann die nächsten Samsung Wearables auf den Markt kommen werden, was darauf hindeutet, dass sowohl die Galaxy Watch 4 als auch die Galaxy Watch Active 4 im zweiten Quartal 2021 auf den Markt kommen werden.

Der oft gemunkelte Wechsel von Tizen zu Wear OS wird vom zuverlässigen Tippgeber Ice Universe viaTwitter vorgeschlagen , was darauf hindeutet, dass Samsungs neue Uhr ein eigenes Betriebssystem für "Android" veröffentlichen wird.

Wie der Galaxy Club berichtet , entwickelt Samsung zwei Uhren für die Veröffentlichung im Jahr 2021 – mit den Modellnummern SM-R86x und SM-R87x.

Das koreanische Outlet ET News schlägt vor, dass Samsungs Galaxy Watch 4 die erste sein wird, die eine nicht-invasive Blutzuckermessung bietet.

Schreiben von Conor Allison. Bearbeiten von Britta O'Boyle.