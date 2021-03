Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat vielleicht erst letzten Sommer seine neue Flaggschiff-Smartwatch herausgebracht , aber die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass wir die Ankunft der Galaxy Watch 4 eher früher als später begrüßen könnten.

Es könnte auch nicht von alleine kommen, da auch eine neue Variante der Galaxy Watch Active-Linie diskutiert wird. Ein solcher Schritt würde nach Jahren inkonsistenter Branding- und Startzyklen endlich zu einem gewissen Zusammenhalt der Smartwatch-Produktlinien von Samsung führen. Viele der wirklichen Details sind jedoch in diesem frühen Stadium rar.

Im Folgenden werden die neuesten Flüstern und Berichte der Branche über die Samsung Galaxy Watch 4 und ihre potenziellen sportlichen Geschwister, einschließlich Erscheinungsdatum, Preis und Funktionen, nachverfolgt.

Tipster schlägt den Start von "Q2" für beide Uhren vor

Modellnummern für zwei Smartwatches sind durchgesickert

Wie wir bereits erwähnt haben, war es in den letzten Jahren ein ständiger Kampf, die Veröffentlichungstermine und Namen der Samsung-Smartwatches zu beurteilen. Als Beispiel wurde die ursprüngliche Galaxy Watch Active innerhalb von etwa sechs Monaten von der zweiten Generation gefolgt, und die Galaxy Watch-Linie übersprang die Watch 2 und ging direkt zum aktuellen Flaggschiff, der Watch 3.

Bevor wir hier zu weit kommen, wollen wir nur ein paar Vorbehalte einräumen, indem wir sagen, dass Samsung höchstwahrscheinlich den Namen Galaxy Watch 4 für seine nächste Smartwatch verwenden wird. In der Zwischenzeit könnte die Galaxy Watch Active der nächsten Generation (unabhängig davon, ob sie nebenan startet oder nicht) angeblich entweder Active 3 oder Active 4 sein.

Nun die alles entscheidende Frage: Wann werden wir sie sehen?

Laut einem Tweet des bekannten Tippgebers Ice Universe konnten wir im zweiten Quartal 2021 sowohl die Galaxy Watch 4 als auch die Active 4 sehen. Dies bedeutet, dass Samsung jederzeit im April, Mai oder Juni eine neue Generation von beiden auf den Markt bringen kann Uhren zur gleichen Zeit. Dies würde auch bedeuten, dass Samsung die Watch Active 3 überspringt.

Q2 - Eisuniversum (@UniverseIce) 6. März 2021

Das ist so ziemlich alles, was wir bisher tun müssen, und wenn es wahr ist, wäre es ein wenig überraschend. Während die Galaxy Watch Active 2 18 Monate alt ist und aktualisiert werden muss, befindet sich die sechs Monate alte Watch 3 wohl erst in der Mitte ihres Zyklus.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass ein früherer GalaxyClub- Bericht diese Theorie von zwei Uhren bestätigt, die 2021 auf den Markt kommen.

Laut dem Outlet plant Samsung die Veröffentlichung von Smartwatches, die derzeit unter den Modellnamen SM-R86x und SM-R87x erhältlich sind. Derzeit ist jedoch nicht klar, ob es sich um zwei völlig unterschiedliche Stile oder einfach um Variationen desselben Modells handelt.

Bezüglich der Preisgestaltung liegen noch keine Details vor. Dies ist normalerweise eine der letzten Informationen, die durchgesickert sind, und kann natürlich je nach Region sehr unterschiedlich sein. Da die Galaxy Watch-Linie jedoch in der Regel bei 349 GBP / 399 USD startet, erwarten wir nicht, dass dies in der nächsten Generation zu stark abweicht.

Auch für die nächste Galaxy Watch Active deuten keine Informationen, die wir bisher haben, auf etwas anderes hin, als auf den Startpreis von 249 GBP / 249 GBP zu bleiben.

Tizen könnte für Wear OS gelöscht werden

Die Blutzuckermessung könnte debütieren

Gerüchte über Funktionen und Hardwarespezifikationen sind noch in einem frühen Stadium, aber wir haben ein paar Kleinigkeiten, die helfen könnten, die nächste Generation von Samsung-Smartwatches zu definieren.

Wie bei früheren Geräten soll Wear OS erneut das firmeneigene Tizen-Betriebssystem ersetzen. Zumindest laut dem Leaker Ice Universe, der vorschlägt, dass Samsung zum ersten Mal seit dem Gear Live im Jahr 2014 wieder auf Googles Software zurückgreifen wird.

Samsungs neue Uhr wird Android verwenden, um Tizen zu ersetzen. - Eisuniversum (@UniverseIce) 19. Februar 2021

Wear OS bietet eine weitaus bessere App-Unterstützung von Drittanbietern und könnte eine bessere Integration mit Nicht-Samsung-Telefonbenutzern ermöglichen. Daher ist ein solcher Schritt auf dem Papier sinnvoll. Wenn das Unternehmen vorhatte, Tizen fallen zu lassen, könnte es auch sinnvoll sein, beide neuen Linien gleichzeitig zu starten, wie gemunkelt wurde.

An anderer Stelle scheint es zunehmend möglich, dass eine Schlagzeile der nächsten Generation - oder zumindest der Galaxy Watch 4 - die Blutzuckermessung sein könnte.

ET News berichtet, dass das nächste Samsung-Flaggschiff das erste nicht-invasive Glukose-Monitoring sein wird, das als ein heiliger Gral für die Gesundheitsüberwachung von Smartwatches angesehen wird.

Dies geschah, nachdem CNET zunächst ausführlich dargelegt hatte, dass das Advanced Institute of Technology von Samsung eine Technik namens "Raman-Spektroskopie" entwickelt hat, bei der Laser eingesetzt werden, um den Glukosespiegel mit ausreichender Genauigkeit zu verfolgen, damit Benutzer nicht mit dem Finger stechen müssen.

Ein solcher Schritt wäre ein echter Spielwechsler im Weltraum, aber wir sind nicht unbedingt davon überzeugt, dass er dieses Jahr debütiert, obwohl die Fortschritte sicherlich darauf hindeuten, dass das sagenumwobene, nicht-invasive Tracking näher als je zuvor ist.

Drehbare Lünette wahrscheinlich

AMOLED-Anzeige

Bis jetzt gibt es keine Renderings, Konzepte oder durchgesickerten Fotos, die uns eine genaue Vorstellung davon geben, welche Art von Designänderungen wir von der Galaxy Watch 4 erwarten können. Wenn wir uns jedoch einem möglichen Startdatum nähern, werden diese Dinge fast erreicht sein beginnen definitiv aufzutauchen.

Bis dahin müssen wir nur spekulieren. Designelemente wie die beliebte drehbare Lünette sollten ebenso wie das AMOLED-Display erhalten bleiben, aber wir erwarten derzeit nichts zu Dramatisches.

Hoffentlich wird Samsung auch weiterhin Geräte in verschiedenen Größen anbieten, um so viele Handgelenke wie möglich zu tragen und möglicherweise etwas schlanker zu werden.

In diesem Stadium scheint es jedoch so zu sein, dass es in der nächsten Generation mehr um Änderungen der Benutzeroberfläche und der Benutzererfahrung als um das Gefühl am Handgelenk geht.

Bleiben Sie dran, um zu sehen, wie sich dieser Bereich entwickelt.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy Watch 4 und die nächste Generation der Galaxy Watch Active gehört haben.

Der bekannte Leaker Ice Universe liefert viaTwitter einen kurzen Hinweis darauf, wann die nächsten Samsung Wearables auf den Markt kommen, was darauf hinweist, dass sowohl die Galaxy Watch 4 als auch die Galaxy Watch Active 4 im zweiten Quartal 2021 auf den Markt kommen werden.

Der oft gemunkelte Wechsel von Tizen zu Wear OS wird vom zuverlässigen Tippgeber Ice Universe überTwitter vorgeschlagen , was darauf hindeutet, dass Samsungs neue Uhr ihr eigenes Betriebssystem für "Android" fallen lassen wird.

Wie von Galaxy Club berichtet , entwickelt Samsung zwei Uhren für die Veröffentlichung im Jahr 2021 - mit den Modellnummern SM-R86x und SM-R87x.

Das koreanische Outlet ET News schlägt vor, dass das Samsung Galaxy Watch 4 das erste sein wird, das nicht-invasives Blutzucker-Tracking bietet.

Schreiben von Conor Allison.