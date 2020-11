Samsung Galaxy Uhren sind für Black Friday günstig

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jetzt ist Black Friday im Grunde genommen in vollem Gange. Es ist der ideale Zeitpunkt, um eine der besten Smartwatches für Android mit einem Rabatt zu erwerben. Die gesamte Palette der Samsung Galaxy Watch-Modelle wird vorübergehend gekürzt.

In einem der attraktivsten tragbaren Deal-Pakete, die in dieser Zeit erhältlich sind, werden die drei verschiedenen Modelle der sportlichen Watch Active 2 mit erheblichen Preisänderungen versehen.

Die größte Ersparnis erzielt die 44-mm-LTE-Uhr Active 2 , deren Preis auf 329 US-Dollar (zuvor 399,99 US-Dollar) gesunken ist. Damit können diejenigen, die die beste Apple Watch-Alternative suchen, insgesamt coole 18% sparen. In Großbritannien hat die Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE einen Rabatt von 110 GBP, was sie zu einem coolen Preis von 289 GBP macht .

Dies ist das Spitzenmodell, das Ihnen GPS-verfolgte Trainingsüberwachung, Benachrichtigungsunterstützung, Spotify-Streaming und alles dazwischen bietet. Das einzige, was Sie hier beachten sollten, ist die monatliche Standardgebühr für die Mobilfunkabdeckung mit Ihrem Mobilfunkanbieter.

Wenn LTE-Kräfte vom Handgelenk nicht Ihr Ding sind, sollten Sie auch die 40 - mm-Galaxy Watch Active 2 (jetzt 179,99 USD, 249,99 USD) und die 44 mm Galaxy Watch Active 2 (jetzt 199,99 USD, 269 USD) in Betracht ziehen. Wenn Sie diese Geräte in die Hand nehmen, erhalten Sie die gleiche Gesamtuhr wie beim LTE-Modell, außer natürlich ohne die Möglichkeit, unabhängig von Ihrem Telefon zu arbeiten.

Weitere erwägenswerte Angebote:

• Samsung Galaxy Watch Bluetooth 46 mm - sparen Sie £ 120, war £ 299, jetzt £ 179: Das ältere Modell, aber mit einem tollen Rabatt für Black Friday. Sehen Sie diesen Deal bei Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Roségold - sparen Sie £ 70, waren £ 199, jetzt £ 129: Dünn, leicht und robust und jetzt auch günstiger. Sehen Sie diesen Deal bei Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Schwarz - sparen Sie £ 70, waren £ 199, jetzt £ 129: Eine der subtilsten Uhren im Sortiment ist jetzt noch billiger. Sehen Sie diesen Deal bei Amazon

Schreiben von Conor Allison. Bearbeiten von Adrian Willings.