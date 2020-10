Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Amazon Prime Day mag langsam zu Ende gehen, aber es bleibt noch Zeit, eine der besten Smartwatches für Android mit einem Rabatt zu kaufen, da die gesamte Palette der Samsung Galaxy Watch Active 2-Modelle vorübergehend gekürzt wird.

In einem der attraktivsten tragbaren Deal-Pakete, die während der zweitägigen Verkaufsveranstaltung erhältlich sind, wurden drei verschiedenen Modellen der sportlichen Watch Active 2 wesentliche Preisänderungen verliehen.

Die größte Ersparnis erzielt die 44-mm-LTE-Uhr Active 2 , deren Preis auf 329 US-Dollar (zuvor 399,99 US-Dollar) gesunken ist. Damit können diejenigen, die die beste Apple Watch-Alternative suchen, insgesamt coole 18% sparen.

• Sehen Sie sich das Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE-Angebot bei Amazon US an

Dies ist das Spitzenmodell, das Ihnen GPS-verfolgte Trainingsüberwachung, Benachrichtigungsunterstützung, Spotify-Streaming und alles dazwischen bietet. Das einzige, was Sie hier beachten sollten, ist die monatliche Standardgebühr für die Mobilfunkabdeckung mit Ihrem Mobilfunkanbieter.

Wenn LTE-Kräfte vom Handgelenk nicht Ihr Ding sind, sollten Sie auch die 40 - mm-Galaxy Watch Active 2 (jetzt 209,99 USD, bisher 249,99 USD) und die 44 - mm-Galaxy Watch Active 2 (jetzt 229,99 USD, 269 USD) in Betracht ziehen. Wenn Sie diese Geräte in die Hand nehmen, erhalten Sie die gleiche Gesamtuhr wie beim LTE-Modell, außer natürlich ohne die Möglichkeit, unabhängig von Ihrem Telefon zu arbeiten.

• Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Amazon Prime

Die Angebote für alle diese Modelle laufen bis zum Ende des Tages (14. Oktober) und stellen die letzte Chance dar, eines abzuholen, bevor Sie bis zum Black Friday warten müssen. Wenn Sie also wirklich an einer dieser Smartwatches interessiert sind und nicht warten möchten, ist es am besten, schnell zu handeln.

Schreiben von Conor Allison.