(Pocket-lint) - Die Samsung Galaxy Watch-Reihe ist eine der am einfachsten zu empfehlenden für Android- Benutzer, die nach Funktionen und Funktionen zur Gesundheitsüberwachung suchen, die iPhone-Benutzer von der Apple Watch erhalten.

In den letzten zwei Jahren lag der Fokus von Samsung auf der kleineren Galaxy Active-Reihe, aber das Unternehmen wird nun mit einer Fortsetzung der ursprünglichen Galaxy Watch zur traditionelleren Galaxy Watch-Reihe zurückkehren.

Hier ist alles, was wir über die Galaxy Watch 3 wissen.

Während angenommen wurde, dass Samsungs nächste Smartwatch die Galaxy Watch 2 sein würde - da es sich um die direkte Fortsetzung der ersten Galaxy Watch handelt - deuten Lecks auf etwas anderes hin.

Auf Thailands NBTC-Zertifizierungsseite wurde eine Liste angezeigt, aus der hervorgeht, dass wir "2" überspringen und direkt zu "3" wechseln können, was von Samsungs eigener App unterstützt wird.

Der Grund dafür könnte die Existenz der Galaxy Watch Active 2 sein . Es könnte Kunden verwirren, ein neueres Modell mit derselben Nummer in seinem Spitznamen zu haben.

5. August

Wahrscheinlich mehr als 300 $ / 300 £

Nach einer FCC-Auflistung für die Galaxy Watch 3 im Mai - eine Garantie dafür, dass ein neues Produkt auf den Markt kommt - wurde das Samsung Galaxy Unpacked-Event für den 5. August bestätigt.

Samsung hat fünf Geräte im Event-Trailer gehänselt, darunter die Galaxy Watch 3 sowie die Galaxy Note-Reihe und die Galaxy Z Fold 2. Wann die Watch 3 in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt, wird aber am 5. August bekannt gegeben.

Die Preisgestaltung der Galaxy Watch 3 kostet mehr als die der Watch Active-Modelle, aber genau wie viel ist derzeit unbekannt und hängt wahrscheinlich von dem von Ihnen ausgewählten Material ab.

Die ursprüngliche Galaxy Watch wurde in den USA für rund 330 US-Dollar verkauft (299 GBP in Großbritannien). Es wäre daher vernünftig, eine ähnliche Geschichte für die zweite Generation zu erwarten. Zum Vergleich: Der Active 2 kostet derzeit 299 US-Dollar oder 269 US-Dollar.

Drehbare Lünette

Gerüchte über Stahl- und Titanoptionen

Wasserdicht bis 5ATM

MIL-STD-810G Haltbarkeit

41mm und 45mm Gehäuse

Es wird erwartet, dass die Samsung Galaxy Watch 3 ästhetisch dem Original ähnelt, anstatt das rahmenlose, rundere Aussehen der Active zu übernehmen .

Berichte und durchgesickerte Bilder deuten darauf hin, dass die drehbare Lünette ein Comeback feiert. Die drehbare Lünette verleiht der Uhr nicht nur ein traditionelles, analoges Aussehen, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil der Benutzeroberfläche.

Im Gegensatz zu den scheinbar üblichen 44-mm- oder 46-mm-Gehäusegrößen soll Samsung für die Galaxy Watch 3 sowohl 41-mm- als auch 45-mm-Gehäuse verwenden und es könnte in verschiedenen Metallausführungen erhältlich sein. Auf den durchgesickerten Fotos sieht es so aus, als hätte das größere Modell strukturierte Kanten auf der Lünette, das kleinere nicht.

Die Lecks deuten auch darauf hin, dass wir auch ein komplettes Kompliment an Uhrenarmbandmaterialien sehen werden. Die frühen Bilder zeigten ein natürliches silbernes Metallgehäuse mit einem schwarzen Lederband sowie ein schwarz eloxiertes Gehäuse mit demselben Band. Ein schwarzes Metallgehäuse mit einem Titan-Armband ist ebenfalls durchgesickert und hat die Galaxy Watch weiter in das Gebiet der „richtigen Uhr“ gedrängt.

Mit diesen Variationen in Material und Stil wird es ein breiteres Spektrum von Verbrauchern ansprechen und der Apple Watch ernsthafte Konkurrenz machen. Immerhin fehlt Apples Uhr in dieser Hinsicht ein wenig im Wettbewerb. In Bezug auf die Materialien erwarten wir Edelstahl, Titan und vielleicht Aluminium als drei verschiedene Metallangebote.

1,2-Zoll- und 1,4-Zoll-Bildschirme

Displays mit einer Auflösung von 360 x 360

1 GB RAM

247mAh und 340mAh Batterien

Ein runder AMOLED-Touchscreen nimmt aufgrund der Undichtigkeiten den größten Teil des Platzes auf der Vorderseite der Galaxy Watch 3 ein. Neben der drehbaren Lünette befinden sich physische Tasten zur Steuerung.

Das 41-mm-Modell soll einen 1,2-Zoll-Bildschirm haben, während das 44-mm-Modell ein 1,4-Zoll-Display verwenden soll.

Die hintere Abdeckung, die durch die FCC-Zertifizierung erblickt wurde, sieht dem Setup der Watch Active sehr ähnlich, mit einem runden Vorsprung, in dem sich die Hardware zur Herzfrequenzüberwachung befindet.

Das gleiche Bild zeigt, dass die Uhr mit Gorilla Glass DX beschichtet ist und sowohl wasserdicht bis 50 Meter (5 ATM) als auch für eine lange Lebensdauer nach MIL-STD-810G zertifiziert ist.

In Bezug auf die interne Stromversorgung wird behauptet, dass der Akku im kleineren Modell eine Kapazität von 247 mAh hat, während der größere über eine geräumigere 340-mAh-Zelle verfügt. Beide sollen 1 GB RAM und 8 GB Speicher haben.

GPS und LTE

Gesundheits-Tracking

EKG und Blutdruck

1 GB RAM

Samsung hat seine Smartwatch-Benutzeroberfläche seit langem auf Tizen OS aufgebaut , und wir erwarten nicht, dass sich dies bald ändern wird. Es ist einfach zu bedienen, farbenfroh und verfügt über eine Vielzahl großartiger Zifferblätter.

Es passt auch gut zu Samsungs eigenen Diensten wie Samsung Health, und die Zifferblätter bieten Ihnen die Möglichkeit, Farben und Komplikationen ähnlich wie bei der Apple Watch anzupassen.

Abgesehen davon erwarten wir eine Fortsetzung der regulären Smartwatch-Funktionen wie das Lesen und Interagieren mit Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone, mit einer umfassenderen Erfahrung in Verbindung mit einem Android-Telefon (jedoch mit iOS-Unterstützung). Ähnlich wie beim Vorgängermodell weisen die durchgesickerten FCC-Bilder darauf hin, dass auch LTE-Konnektivität vorhanden ist.

In Bezug auf die Hardware ist es ziemlich sicher, vorauszusagen, dass das Gerät drahtlos mit einem eigenen Ladeständer aufgeladen wird. Es wurde auch vorgeschlagen, dass der Herzmonitor auf der Rückseite EKG-Testkompatibilität sowie Blutdrucküberwachung bietet.

Es wurde auch eine Sturzerkennung vorgeschlagen, zusammen mit der Schlafverfolgung einschließlich REM-Stadien. Die Galaxy Watch 3 soll 39 Sportmodi sowie Handgesten unterstützen.

Hier ist alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy Watch 3 gehört haben.

Die deutsche Website Winfuture.de veröffentlichte Bilder, die sowohl die 41-mm- als auch die 45-mm-Größe der Galaxy Watch 3 aus jedem Blickwinkel zeigen und Informationen zu Funktionen und Hardwarespezifikationen bieten.

Max Weinbach von XDA Developers hat die APK-Ressourcen der Galaxy Watch 3 Plugin-App entschlüsselt, um einige der wichtigsten Funktionen zu enthüllen.

Laut Weinbach wird die Galaxy Watch 3 Handgesten unterstützen, eine Sturzerkennung bieten und Samsung wird es auch einfacher machen, einen Screenshot zu machen. Weinbach fand auch die Standardoptionen für Zifferblätter, die verfügbar sein sollen.

Samsung hat einen Teaser-Trailer für sein Galaxy Unpacked-Event mit fünf Produkten veröffentlicht, die vor einem schwarzen Hintergrund abgebildet sind. Wenn sie jedoch aufgehellt werden (wie im Bild unten gezeigt), ist es ziemlich offensichtlich, was sie sind, und eines davon ist die Galaxy Watch 3.

Samsung gab bekannt, dass bei seinem Galaxy Unpacked-Event in einem Beitrag des Leiters von Mobile TM Roh fünf Geräte vorgestellt werden.

"Beim Galaxy Unpacked in diesem Sommer werden wir fünf neue Stromversorgungsgeräte vorstellen", sagte er in der Post. "Diese Geräte erfüllen unsere Vision, der Innovator neuer mobiler Erlebnisse zu sein, die überall nahtlos und kontinuierlich fließen."

"Mit diesen Geräten in der Hand (und in den Ohren und am Handgelenk) können Sie das Leben in vollen Zügen genießen."

Samsung bestätigte, dass sein nächstes Galaxy Unpacked-Event am 5. August 2020 online stattfinden wird. Die Note 20-Serie wird erwartet. Wenn wir die Watch 3 nicht vorher sehen, erwarten wir, dass sie auch während dieses Events startet.

Eine Reihe von Bildern wurde von The_Tech_Guy auf Twitter von der NCC-Zertifizierungsseite veröffentlicht und zeigt die Samsung Galaxy Watch 3 aus verschiedenen Blickwinkeln.

Samsung Galaxy Watch 3

Über die NCC-Zertifizierung pic.twitter.com/j0DUtgWkzx - the_tech_guy (@_the_tech_guy) 7. Juli 2020

Software-Lecks deuten darauf hin, dass wir umfangreichere Benachrichtigungen, eine bessere Wetter-App und Outlook für E-Mails erhalten, um Samsungs eigene E-Mail-App zu ersetzen.

Es wird angenommen, dass die Liste im folgenden Tweet alle für die Uhr 3 verfügbaren Größen-, Modell- und Materialkombinationen enthält.

Es wird 9 verschiedene Galaxy Watch3-Konfigurationen geben:



- 45 mm schwarzes Titan-Bluetooth

- 45 mm schwarzer Edelstahl BT

- 45 mm schwarzes SS LTE

- 45 mm Silber SS BT

- 45 mm Silber SS LTE

- 41 mm Silber SS BT

- 41 mm Silber SS LTE

- 41 mm Bronze / Gold SS BT

- 41 mm Bronze / Gold SS LTE - Evan Blass (@evleaks), 1. Juli 2020

Es scheint, dass @evleaks es sich zur Aufgabe gemacht hat, alles über diese Uhr zu enthüllen, und die neuesten Teaser und Lecks zeigen einen geplanten Starttermin und ein Modell mit einem ausgefallenen Titanarmband.

Sie können sich immer darauf verlassen, dass @evleaks die Ware liefert, wenn es um offizielle Presse- Renderings geht, die vor dem Start undicht werden . Die Uhr sieht fantastisch aus.

Es ist das erste Mal, dass wir aktuelle Fotos der Uhren sehen und es scheint, dass es zwei verschiedene Stile gibt.

Mit dem Gerücht, dass der Start der Galaxy Watch 3 innerhalb weniger Wochen stattfinden soll, wurde die Spezifikationsliste online verschüttet und die Anzeige- und Batteriegrößen sowie der interne Arbeitsspeicher erwähnt.

Anstatt im August neben dem Galaxy Note 20 zu erscheinen, soll die Galaxy Watch 3 im Juli erscheinen.

Es sieht so aus, als ob die Benennung der Galaxy Watch 3 korrekt ist, da in Samsungs eigener Wear-App das Logo versteckt ist .

Als ob wir weitere Beweise dafür benötigen würden, dass neue Uhren kommen, hat Samsung einige Support-Seiten für zwei neue Modelle veröffentlicht.

Nach Informationen aus den NBTC-Zertifizierungslisten in Thailand könnte die Uhr tatsächlich als Galaxy Watch 3 bezeichnet werden.

Ein neues Gerücht - unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen - behauptet, Samsung bringe die drehbare Lünette für die Galaxy Watch der zweiten Generation zurück.

Die Galaxy Watch 2 hat nicht nur die FCC in den USA durchlaufen, sondern wurde auch in China zertifiziert .

SamMobiles exklusives Angebot vom Mai deutet darauf hin, dass wir eine teurere Titan-Version der Samsung Galaxy Watch 3 sehen werden.

Im Februar gab es Informationen darüber, dass die nächste Uhr von Samsung doppelt so viel Speicherplatz bieten würde, von 4 GB auf 8 GB.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Britta O'Boyle.