Das Polar Ignite 3 verbessert die Schlafüberwachung und bietet Multi-Band-GPS

(Pocket-lint) - Die Ignite 3 von Polar ist eine stylische Smartwatch, die einige Funktionen der Apple Watch Ultra für einen Bruchteil des Preises bietet und jetzt erhältlich ist.

Beginnen wir mit der neuen Schlaferfassung. Polar nennt sie SleepWise und sie wurde entwickelt, um deinen Schlaf zu analysieren und herauszufinden, wann du am wachsten sein wirst. Du erhältst eine tägliche Benachrichtigung, die die Qualität deines Schlafs analysiert, um herauszufinden, wann du am besten arbeiten solltest. Außerdem wird Ihnen mitgeteilt, wann Sie wahrscheinlich nicht in Bestform sein werden.

Eine weitere Ergänzung ist etwas seltsam. Polar hat das Ignite 3 mit Multi-Band-GPS ausgestattet, eine Funktion, die auch auf der Apple Watch Ultra und anderen Hardcore-Aktivitätsuhren verfügbar ist. Das soll nicht heißen, dass es hier nicht willkommen ist, aber angesichts der relativ lockeren Zielgruppe dieser Smartwatch ist es schwer vorstellbar, dass sich zu viele in den Bergen verirren und ihr hyperpräzises GPS brauchen, um ihnen zu helfen.

Zu den weiteren Merkmalen der Polar Ignite 3 gehören eine angebliche Akkulaufzeit von fünf Tagen mit einer einzigen Aufladung, ein 1,3-Zoll-OLED-Display und austauschbare Armbänder. Sie können natürlich weitere Armbänder bei Polar kaufen, falls Sie dazu geneigt sind.

Polar hat außerdem eine Funktion hinzugefügt, die Ihnen beim Training eine sprachbasierte Anleitung gibt, solange Sie Kopfhörer angeschlossen haben. Damit erhalten Sie eine ähnliche Funktion wie Apple Fitness+ und die zahlreichen Apps und Dienste, die es bereits gibt. Dazu müssen Sie allerdings die Polar Flow App verwenden.

Schließlich kommen wir zum Preis. In Anbetracht der Multi-Band-GPS-Funktion ist es vielleicht überraschend, dass dieses Gerät nur £289 / $329,95 / €329,90 kostet. Sie können das Gerät auch gleich bestellen. Es gibt viele Farben zur Auswahl, darunter Lila, Schwarz, Sand und Kupfer.

