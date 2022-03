Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn du ein Pokemon-Fan bist und deine Gadgets aufpeppen willst, dann wird es Zeit, dich zu freuen.

Casetify, der Hersteller von Premium-Telefonhüllen und -Zubehör, hat eine offizielle Pokemon-Kollektion angekündigt, die iPhone-Hüllen, Apple Watch-Bänder und mehr umfasst.

Die Kollektion zeigt Pokemon in ihrer klassischen, gepixelten Sprite-Form und enthält neben Klassikern wie Pikachu und Charizard auch eine große Anzahl von Kreaturen der 4.

Die Auswahl ist ziemlich umfangreich und umfasst auch Zubehör für die AirPods und AirTags, sodass Sie jeden Aspekt Ihrer Apple-Geräte thematisieren können.

Ebenfalls abgebildet sind Hüllen für das Samsung Galaxy S22, so dass nicht nur Apple-Fans auf ihre Kosten kommen.

Die Kollektion kommt am 22. März 2022 in den Handel, aber die Preise wurden noch nicht bekannt gegeben.

Casetify neigt dazu, seine Hüllen individuell zu gestalten, so dass die Preise stark variieren können. Sie bewegen sich jedoch immer am oberen Ende des Spektrums, so dass wir mit Preisen nördlich von £45 / $55 rechnen.

Wer sich für die Kollektion interessiert, kann sich hier für einen bevorzugten Zugang anmelden.

Außerdem verlost Casetify drei exklusive Boxen, die glänzende Handyhüllen in limitierter Auflage mit Arceus, Dialga und Palkia enthalten.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie sich für den bevorzugten Zugang anmelden und ein Pokemon-Quiz ausfüllen.

Schreiben von Luke Baker.