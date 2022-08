Oppo bringt die Smartwatches Watch 3 und Watch 3 Pro auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Oppo hat sein Versprechen eingelöst und die ersten Smartwatches mit Qualcomms Snapdragon W5 Gen 1-Plattform auf den Markt gebracht - die Oppo Watch 3 und Watch 3 Pro.

Die Standard-Watch 3 bietet ein 1,75-Zoll-AMOLED-Display mit 372 x 430 Pixeln, das schön und scharf aussehen sollte, und eine Schnellladefunktion, mit der der Akku in nur einer Stunde wieder voll ist.

Außerdem verfügt die Uhr über einen intelligenten kleinen internen Co-Prozessor, auf den sie für einfache Aufgaben wie die Zeitmessung umgeschaltet werden kann, um sicherzustellen, dass der leistungsstärkere Snapdragon W5 Gen 1 nur dann eingesetzt wird, wenn er tatsächlich benötigt wird, und so die Akkulaufzeit der Uhr zu maximieren.

So wird die Akkulaufzeit der Uhr maximiert. Die Uhr sollte daher etwa vier Tage halten, bevor sie wieder aufgeladen werden muss, obwohl der Modus für niedrige Akkuladung diese Zeit auf 10 Tage verlängert.

Die Watch 3 Pro sieht sehr ähnlich aus, ist aber etwas größer - sie hat ein 1,91-Zoll-Display mit einer Auflösung von 378 x 496 Pixeln. Beeindruckend ist, dass es sich um ein LTPO-AMOLED-Display handelt, was bei Smartwatches eine Seltenheit ist, so dass der Kontrast sehr gut sein dürfte.

Eine wichtige Neuerung ist ein etwas größerer Akku, der die Lebensdauer der Batterie auf fünf Tage mit einer Ladung oder bis zu 15 Tage im Niedrigbatteriemodus verlängern soll.

Die Uhren wurden nur in China angekündigt, wo sie am 19. August zu einem Preis von ca. £180/$222 für die Watch 3 und £230/$282 für die Watch 3 Pro in den Handel kommen werden. Wir würden nicht auf eine weltweite Veröffentlichung setzen, aber wenn das der Fall sein sollte, werden wir hoffentlich relativ bald davon hören.

Schreiben von Max Freeman-Mills.