(Pocket-lint) - Es war Ende Mai, dass das Gerücht über die Oppo Watch der zweiten Generation auftauchte , die das ursprüngliche quadratische Uhrgerät aktualisierte.

Nun, es ist kein Gerücht mehr. Tatsächlich kann die Oppo Watch 2 für chinesische Kunden bereits auf JD.com vorbestellt werden. Also ist die Katze aus dem Sack.

Die Website zeigt die Uhr in drei Farbausführungen, wie das Screengrab-Bild oben zeigt, mit graublauen, schwarzen und orangefarbenen Armbandversionen, die alle deutlich sichtbar sind.

Es ist jedoch noch nicht alles vollständig enthüllt, da die JD-Site ihre Kunden auffordert, sich am 27. Juli auf die "Super Power Conference" einzuschalten, um die vollständigen Insiderinformationen zu erhalten. Die Vorbestellungsseite zeigt 15:00 Uhr Pekinger Zeit als die Stunde an, die in den Kalender eingetragen werden muss.

Es gibt jedoch mehr als ein paar Hinweise in Schwarzweiß: Die kontinuierliche Überwachung des Blutsauerstoffs scheint eine der wichtigsten neuen Funktionen für die Uhr mit rechteckigem Bildschirm zu sein.

Was eine große Überraschung ist, ist der Vorbestellpreis von 9999 Yen – das entspricht etwa 1.100 GBP / 1.500 USD. Das wäre mehr als das Dreifache des Preises der ursprünglichen Oppo Watch, daher können wir nur davon ausgehen, dass dies ein Platzhalter ist, bis der offizielle Preis bekannt gegeben wird.

Wir werden am 27. Juli mehr über die Oppo-Uhr der zweiten Generation wissen, vielleicht auch, ob sie außerhalb des chinesischen Marktes ankommt.