OnePlus Nord Watch könnte in fünf Varianten kommen

(Pocket-lint) - OnePlus kündigte seine erste Smartwatch im Jahr 2021 in Form der OnePlus Watch an, doch bereits im März 2022 wurde berichtet, dass das chinesische Unternehmen an einem weiteren Modell arbeitet.

Über die OnePlus Nord Watch wurde zuerst berichtet, dass sie in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen soll, und jetzt gibt es einige Renderbilder, die zeigen, wie sie aussehen könnte - oder wie die verschiedenen Modelle aussehen könnten.

Es scheint, dass die OnePlus Nord Watch tatsächlich in einer Reihe von Varianten und nicht nur in einem Modell angeboten werden könnte. Renderings von Mukul Sharma (@StuffListings) und 91Mobiles zeigen drei runde und zwei rechteckige Modelle.

Dem Bericht zufolge werden die rechteckigen Modelle der OnePlus Nord Watch Displays mit einer Auflösung von 240 × 280 und 368 × 448 bieten, während die kreisförmigen Modelle Auflösungen von 240 × 240 und 390 × 390 bieten werden.

Eines der Renderings zeigt eine runde Variante mit zwei Tasten am rechten Rand und einem großen Rahmen um das Display. Eine andere runde Variante hat zwei Tasten, aber keinen Rahmen, während die dritte Variante eine Taste und wieder keinen Rahmen hat.

StuffListings / 91 Mobiles

Bei den rechteckigen Varianten scheinen beide einen Knopf auf der rechten Seite zu haben, obwohl sie sich in Bezug auf die Laschen und die Größe des Displays unterscheiden, wie es scheint.

Der Bericht von 91Mobiles bietet keine weiteren Informationen über die OnePlus Nord Watches oder wann sie erscheinen könnten, aber er deutet darauf hin, dass alle fünf Varianten der Smartwatches unter 5.000 indischen Rupien kosten würden, was etwa 50 Pfund entspricht, es sieht also so aus, als ob sie ziemlich günstig sein könnten.

Schreiben von Britta O'Boyle.