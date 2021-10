Harry Potter OnePlus Watch bestätigt und "bald verfügbar"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat bestätigt, dass eine Harry-Potter-Edition seiner Smartwatch "bald kommt".

Die Harry Potter Edition OnePlus Watch wurde zuvor bei einem Teardown der OnePlus Health-App APK entdeckt und ist auf der Website des Unternehmens in Indien aufgetaucht.

Wir können es nicht vollständig sehen, aber der Tease zeigt deutlich ein Hogwarts-Wappen auf dem Riemen.

Auch der Begleittext lässt keinen Zweifel: „Calling all Witches and Wizards“, heißt es dort.

Uns wurde auch gesagt, dass es bald kommen wird, aber leider keine weiteren Informationen.

Das vorherige Leck hat eine Reihe von Zifferblättern zum Thema Harry Potter zutage gefördert, deren Themen auf den vier Hauptschülerhäusern - Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw - sowie dem Hogwarts-Banner und einer Außenaufnahme der Schule / des Schlosses basieren.

Wir hoffen jedoch, dass das Uhrendesign nicht bei den Gesichtern und dem Armband aufhört - vielleicht ein goldener Schnatz auf der Rückseite oder etwas anderes, das in der Ästhetik ähnlich Potter-artig ist.

Sicherlich hat OnePlus bei der Sicherung der Lizenz nichts falsch gemacht. Die Harry-Potter-Fangemeinde zeigt keine Anzeichen von Schrumpfung und mit Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ist ein Neuzugang in der Filmreihe auf dem Weg.

Hoffentlich wird die neue Uhr jedoch nicht nur in Indien veröffentlicht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.