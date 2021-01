OnePlus Watch: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die kommende Smartwatch von OnePlus hat eine lange Geschichte. Bis 2019 war es ein Gerücht, das sie jahrelang verbreitet hatten. Aber da das Unternehmen bestätigt, dass die Uhr tatsächlich in Produktion geht, ist dies jetzt mehr als nur ein Gerücht.

Obwohl es viele Unbekannte gibt, haben wir schon viel über die OnePlus-Uhr gehört, und wenn weitere Informationen hinzukommen, werden wir die Aktualisierung fortsetzen.

"Anfang 2021"

Noch kein Preis bestätigt

Obwohl der Starttermin noch nicht feststeht, wissen wir, dass die OnePlus-Uhr (oder wie auch immer sie genannt wird) Anfang 2021 auf den Markt kommen wird. Der CEO und Mitbegründer des Unternehmens, Pete Lau, hat getwittert, dass dies früh geschehen wird 2021.

Viele von Ihnen sagten, Sie wollten eine Uhr, und wie Sie vielleicht am Wochenende gehört haben, machen wir eine, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Wünsche werden wahr. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau), 22. Dezember 2020

Darüber hinaus verfügt die Uhr über zwei Modellnummern, die auf der indischen Zertifizierungsstelle BIS entdeckt wurden, was darauf hinweist, dass in naher Zukunft ein Start in Indien stattfinden wird.

Es wurde noch kein Preis bekannt gegeben, aber angesichts der Geschwisterfirma von OnePlus hat Oppo eine eigene Uhr mit einem Preis von 230 GBP (ca. 300 USD) auf den Markt gebracht. Es wäre nicht schwer, sich vorzustellen, dass OnePlus entweder unterbietet oder schlägt der gleiche Preis. Dies ist eine Taktik, die das Unternehmen auf dem Smartphone-Markt mit ähnlichen Geräten angewendet hat.

Rundes Design in früheren Skizzen gehänselt

Die Geschwistermarke Oppo hat quadratische Uhren

Im Jahr 2015 schienen Skizzen eine runde Smartwatch zu zeigen, die zeigte, dass der Hersteller an einer Uhr mit einer Beschreibung gearbeitet hatte. Diese Skizzen wurden kürzlich von OnePlus selbst wieder aufgetaucht und könnten ein Hinweis darauf sein, dass der Hersteller nicht den gleichen Weg wie Oppo geht.

Dieselben Skizzen wurden im Hintergrund beim OnePlus 8T-Startereignis gezeigt, als das Unternehmen den bevorstehenden Uhrenstart im Oktober 2020 neckte.

Wenn es sich tatsächlich um eine runde Uhr handelt, würde das Unternehmen Oppo anders angehen. Die Smartwatches der Schwesterfirma haben abgerundete Quadrate und sehen der Apple Watch viel näher. Dadurch wird ein quadratischer Bildschirm auf den Wear OS-Markt gebracht, auf dem die meisten Uhren derzeit rund sind.

OnePlus scheint in die gleiche Richtung zu gehen wie Fossil und Mobvoi, die beide traditionell aussehende runde Geräte bevorzugen.

Breitere Integration des Ökosystems

Tragen Sie das Betriebssystem

Eine Schlüsselbotschaft von OnePlus im Jahr 2020 war der Wunsch, ein Gefühl des Zusammenhalts zwischen verschiedenen Produktkategorien zu schaffen. Im Wesentlichen werden viele Produkttypen hergestellt, die miteinander sprechen, sei es Fernseher, Kopfhörer, Uhren oder Smartphones.

In einem Interview über die bevorstehende Smartwatch sagte der CEO des Unternehmens: "Wir versuchen, mit Google zusammenzuarbeiten, um die Konnektivität zwischen dem Wear OS-Ökosystem, Android TV und Android-Smartphones zu verbessern und diese Fähigkeit für ein besseres Gerät zu schaffen Interoperabilität zwischen den Ökosystemen. "

In derselben Diskussion erklärte Lau, dass OnePlus an der Verbesserung des Wear-Betriebssystems arbeite, was praktisch bestätigt, dass die Uhr auf der tragbaren Plattform von Google basieren wird. Wie genau es in das breitere Google-, Android- und OnePlus-Ökosystem passt und sich in dieses integriert, bleibt abzuwarten.

Angesichts des Trends für die neuesten Wear OS-Uhren wären wir überrascht, wenn nicht auch alle Fitness-Schlagworte und -Funktionen berücksichtigt würden. Erwarten Sie zumindest Herzfrequenzmesser, GPS und Schlaf-Tracking.

Ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Gerät kurz vor dem Start steht: Zwei OnePlus Watch-Modelle wurden bei der indischen BIS zertifiziert .

Pete Lau hat auf Twitter bestätigt, dass die Uhr Anfang 2021 auf den Markt kommen wird.

In einem Interview erklärte CEO Pete Lau, dass das Wear OS verbessert und nicht nur eine eigene Smartwatch-Softwareplattform eingeführt werden soll.

Während der Einführung von OnePlus 8T bestätigte der Hersteller beinahe, dass er die Idee der Einführung einer Smartwatch erneut aufgreifen und ihre Existenz necken würde.

Eine Zeitreise in das Jahr 2014. Der erste Blick auf ein frühes Smartwatch-Design erschien vor mehr als fünf Jahren online.

