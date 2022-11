Die Motorola Moto Watch 70 sieht sehr vertraut aus und ist super günstig

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf den ersten Blick könnte man die Moto Watch 70 leicht mit einer Apple Watch verwechseln, aber da enden die Ähnlichkeiten auch schon.

Motorola hat die Moto Watch 70 noch nicht offiziell angekündigt, aber sie ist bereits auf der Website von Best Buy Canada aufgetaucht. Dort wird sie für 99 kanadische Dollar angeboten, was in den Vereinigten Staaten etwa 75 Dollar entspricht und sogar noch weniger, wenn sie den Weg über den großen Teich findet. Aber auch wenn diese Smartwatch wie eine Apple Watch aussieht, ist sie es nicht.

Laut Motorola stehen dem Träger 23 verschiedene Sportmodi für die Aktivitätsaufzeichnung zur Verfügung, während die Wasserdichtigkeit nach IP67, der Herzfrequenzmesser und das integrierte GPS alle wichtigen Funktionen bieten. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 10 Tage, was wahrscheinlich daran liegt, dass auf dieser Smartwatch kein großes Betriebssystem läuft. Das bedeutet, dass es hier kein Wear OS gibt, und das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich auch keine neuen Apps installieren werden.

Aber wenn Sie eine einfache Smartwatch suchen, könnte dies die Antwort sein. Der Preis ist nicht schlecht in Anbetracht der Sensoren, die die Moto Watch 70 zu bieten hat, aber wenn Sie auf der Suche nach Apple Watch-ähnlichen Funktionen sind, die auf dieser entschieden Apple Watch-ähnlichen Ästhetik basieren, werden Sie wahrscheinlich enttäuscht sein.

Obwohl die Moto Watch 70 auf der kanadischen Website von Best Buy aufgeführt ist, kann man sie nicht kaufen. Wir gehen davon aus, dass sich das ändern wird, sobald Motorola das Gerät irgendwann in naher Zukunft ankündigt.

Schreiben von Oliver Haslam.