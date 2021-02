Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Ersatz für die Moto 360-Smartwatch ist durchgesickert, zusammen mit einem anderen runden tragbaren und einem neuen Formfaktor (zumindest für Moto).

Bilder des Moto One, des Moto G und der Moto Watch sind online erschienen, nachdem sie angeblich in einer Verkaufspräsentation des Lizenznehmers für Unterhaltungselektronik eBuyNow gefunden wurden.

Das Moto One ähnelt in Form und Stil dem Moto 360 - das letzte, das wir 2019 getestet haben . Gleiches gilt für die Moto G Smartwatch, die ähnlich rund ist, wenn auch in einem anderen Farbschema.

Es ist die Moto Watch, die möglicherweise die interessantere des Trios ist, da sie einen Apple Watch / Fitbit Versa-Formfaktor verwendet.

Wir wissen nicht viel mehr über sie, obwohl berichtet wird, dass sie von eBuyNow für unbekannte Regionen hergestellt werden. Indien ist ein wahrscheinliches Ziel.

Moto G Smartwatch pic.twitter.com/dtDqdVzaTh - Felipe Berhau (@FelipeBerhau) 26. Februar 2021

Der Twitter-Leaker Felipe Berhau behauptet, dass die Moto G Smartwatch im Juni als erste veröffentlicht wird. Die anderen beiden kommen im Juli, sagt er.

Wir werden Sie informieren, sobald wir von einer der neuen Moto-Smartwatches erfahren. Hoffentlich werden wir sie auch nach der Veröffentlichung überprüfen.

Schreiben von Rik Henderson.