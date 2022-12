Die durchgesickerten Huawei Watch Buds sind irgendwie doch echt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Huawei hat die Watch Buds angekündigt, eine Smartwatch, die neben den üblichen Funktionen wie EKG-Unterstützung und mehr auch über integrierte Ohrhörer verfügt.

Wenn Ihnen die Idee einer Huawei-Smartwatch mit eingebauten Ohrstöpseln bekannt vorkommt, dann sollte es das auch sein - vor nicht allzu langer Zeit sickerte das Gleiche durch. Aber jetzt ist es offiziell, und es heißt Huawei Watch Buds.

Was bedeutet das also? Kurz gesagt, es gibt eine neue Smartwatch auf dem Markt. Sie verfügt über viele der erwarteten Funktionen, darunter ein rundes AMOLED-Display mit einer Größe von 1,47 Zoll. Dieses Display hat eine Auflösung von 466 x 466.

Im Inneren befindet sich ein 410-mAh-Akku, der mit einer Akkuladung etwa drei Tage durchhalten soll. Es gibt Unterstützung für eine große Anzahl von Trainingsmodi, mehr als 80, während die Sensoren auch SpO2 und EKG für die Herzfrequenzüberwachung umfassen. Das sind alles gute Dinge, aber das wirklich Herausragende ist das Paar Ohrhörer, das im Inneren versteckt ist.

Diese Ohrhörer sind IP54-zertifiziert, aber Sie müssen sicherstellen, dass sie trocken sind, bevor Sie sie zum Aufladen in die Uhr stecken. Huawei nennt das Fach "Flip Cover", aber im Grunde muss man nur das Display anheben und die Ohrhörer hineinstecken. Das war's, und es ist genauso seltsam, wie es klingt.

Die Ohrhörer unterstützen ANC, und mit einer einzigen Ladung können Sie etwa vier Stunden Musik hören. Die Uhr selbst kann ebenfalls kabellos aufgeladen werden.

Was den Preis betrifft, so werden die Huawei Watch Buds für etwa 2.988 RMB verkauft, obwohl es bisher nur Informationen zur Verfügbarkeit in China gibt.

Schreiben von Oliver Haslam.