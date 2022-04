Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Huawei hat über die sozialen Medien angekündigt, dass es am 28. April eine neue Ergänzung seiner Smartwatch-Reihe in China auf den Markt bringen wird. Und hat einen Vorgeschmack auf eines der Funktionshighlights gegeben.

Die neue Uhr - die Huawei Watch GT 3 Pro - wurde von dem Unternehmen auf Weibo zusammen mit einem Video angeteasert, das eine Person beim Tauchen im Meer zeigt, zusammen mit einer Echtzeit-Tiefengrafik, während die Person an die Oberfläche schwimmt.

Diese Grafik zeigt eine Tiefe von bis zu 30 Metern an, was darauf hindeutet, dass Huawei in seiner nächsten Smartwatch eine genaue Messung der Tauchtiefe einbauen könnte.

Andere Details sind leider rar gesät. Bei früheren Uhrengenerationen (wie z. B. der GT 2 Pro und der Watch 3 Pro ) bedeutete das "Pro"-Modell in der Regel eine klobigere, hochwertigere Uhr mit fortschrittlicheren Fitness-Tracking-Funktionen und hochwertigen Gehäuse- und Armbandmaterialien.

Wir gehen davon aus, dass dies auch bei der GT 3 Pro (im Vergleich zur Watch GT 3) der Fall sein wird, und das bedeutet normalerweise auch einen höheren Preis.

Huawei hat in den letzten Jahren stark in die Bereiche Fitness und Gesundheit investiert und einen riesigen Campus speziell für die Sammlung von Daten und die Analyse einer Vielzahl von verschiedenen Trainings- und Sportarten aufgebaut.

Dies hat - bisher - zu sehr leistungsfähigen Laufuhren und intelligenten Trainingsplänen geführt, und der jüngste Teaser für die nächste Uhr deutet darauf hin, dass Huawei die Vision hat, Sportarten weit über die Norm hinaus zu bedienen.

Schreiben von Cam Bunton.