Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das chinesische Unternehmen Huawei hat während einer Veranstaltung auf Twitter am 23. Dezember die Smartwatch Watch D angekündigt.

Die Watch D Smartwatch hat ein rechteckiges Design, das eher der Apple Watch als den neuestenSamsung Galaxy Smartwatches ähnelt , aber sie bietet die Möglichkeit, nicht nur eine EKG-Messung, sondern auch eine Blutdruckmessung durchzuführen.

Nur Samsung hat bisher eine Smartwatch in den Consumer-Bereich geliefert, die eine Blutdruckmessung an der Manschette bietet. Es wurde gemunkelt, dass Apple es auf einer zukünftigen Apple Watch anbietet, aber im Moment ist es eine Samsung-Smartwatch-Funktion. Die Technologie von Samsung ist von der FDA zugelassen und kann daher in den USA angeboten werden, obwohl die Technologie von Huawei derzeit nur von der chinesischen Entsprechung zugelassen wurde.

Die Huawei Watch D war im Vorfeld ihrer Enthüllung Gegenstand einer Reihe von Gerüchten, sodass ihr Design für diejenigen, die den Spekulationen folgen, nicht überraschen wird. Es bietet eine IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Die Watch D erkennt über 70 Übungen und bietet Funktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Schlafverfolgung und die bereits erwähnten EKG- und Blutdruckfunktionen.

Ob die Huawei Watch D in Großbritannien, Europa oder den USA erscheinen wird, ist derzeit noch nicht klar – letzteres ist unwahrscheinlich oder zumindest nicht mit der Blutdruckfunktion zu erwarten, wird aber in China am 25. Dezember 2021 in den Handel kommen und kostet 2988 chinesische Yuan, was etwa 350 £ und 470 $ entspricht.