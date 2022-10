Die Reparatur Ihrer Pixel Watch ist ein Albtraum, wenn sie kaputt geht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Pixel Watch von Google ist endlich da, aber der Teardown von iFixit zeigt, dass man sie lieber mit Samthandschuhen anfassen sollte, als zu riskieren, dass sie kaputt geht.

Es stimmt, dass es keinen Spaß macht, eine Smartwatch zu reparieren. Sie sind einfach so klein und fummelig, aber manche sind schlimmer als andere, und der erste Blick der Teardown-Meister von iFixit auf das Innere der allerersten Pixel Watch von Google lässt vermuten, dass sie nicht gut ist. Ganz und gar nicht gut.

Beim Auseinandernehmen der Pixel Watch stellte iFixit schnell fest, dass die "billig aussehende Krone und ein Bildschirm, der sich mit fragwürdiger Haltbarkeit ankündigt", keine allzu großen Hoffnungen wecken. Die Dinge wurden auch nicht viel besser, als der Teardown begann. Dem Bericht zufolge war es schwierig, an den Bildschirm und den Akku heranzukommen, und er fügte hinzu, dass Reparaturhandbücher solche Dinge einfacher machen würden. Zumindest im Moment waren sie im Blindflug unterwegs.

Das hat sie natürlich nicht davon abgehalten, die Pixel Watch zu zerlegen, aber es war kein Vergnügen. Sowohl der Bildschirm als auch der Akku mussten zum Beispiel mit Hilfe von Klammern und winzigen Kontakten entfernt werden. Und um den Anschluss des Bildschirms zu lösen, musste zuerst der Akku entfernt werden. Und dann kam es noch schlimmer.

Laut iFixit lassen sich weder die Krone noch der Seitenknopf einfach austauschen - sie befinden sich "am selben Kabel wie ein Testanschluss, der anscheinend fest mit dem Gehäuse verbunden ist", wie es scheint. Das Ergebnis? "Das bedeutet, dass festsitzende Schalter nicht ersetzt werden können, zumindest nicht ohne Kollateralschäden". Das ist alles andere als ideal.

Es gibt aber auch einige gute Punkte. Das iFixit-Team weist darauf hin, dass die erste Apple Watch im Inneren ein schreckliches Durcheinander war, so dass man hoffen kann, dass sich zukünftige Pixel Watches in dieser Hinsicht verbessern. Auch die Zugänglichkeit des hinteren Glases ist positiv zu bewerten: Eine Flüssigkeitsdichtung hält alles fest zusammen, lässt sich aber bei Bedarf auch sauber öffnen. Alles gute Dinge.

Das Ergebnis von all dem? Sie werden Ihre Pixel Watch nicht auseinandernehmen, um sie zu reparieren, aber das wussten Sie wahrscheinlich sowieso schon. Aber es hört sich auch nicht so an, als ob viele Reparaturwerkstätten das gerne tun würden.

Schreiben von Oliver Haslam.