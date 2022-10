Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Google Pixel Watch erkennt, wenn Sie stürzen und alarmiert den Rettungsdienst, aber das Unternehmen hat bestätigt, dass dies erst in den ersten Monaten des Jahres 2023 der Fall sein wird.

Google bestätigte die Nachricht über ein Support-Dokument und sagte, dass die Funktion "diesen Winter (Sommer in Australien)" kommen wird. Außerdem werden die Nutzer in Australien und Deutschland keine Unterstützung für das automatische Wählen von Notrufnummern erhalten, so dass sie dies selbst tun müssen.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Winter bereits Ende Dezember beginnt, kann man davon ausgehen, dass die Sturzerkennung im Jahr 2023 verfügbar sein wird - also noch vor Ende März, wenn Googles Kalender korrekt ist.

Die Sturzerkennung ist eine Funktion, die bereits das Leben von Apple Watch-Besitzern gerettet hat, und ihr Einsatz auf der brandneuen Google Pixel Watch wird sich sicher als ebenso wichtig erweisen. Das Wearable erkennt einen schweren Sturz und warnt den Träger, dass es bei Bedarf den Notdienst rufen kann. Die gleiche SOS-Notfallfunktion kann auch manuell durch fünfmaliges schnelles Drücken der Krone aktiviert werden.

Die Pixel Watch kommt am 13. Oktober in den Handel und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Preise beginnen bei 379 $ / 349 $ / 379 €, wobei drei Farben erhältlich sind (mattschwarz, gold und silber) und es nur eine einzige Gehäusegröße von 41 mm gibt.

Die Uhr selbst hat ein rundes Display und Google verspricht eine Akkulaufzeit von etwa 24 Stunden pro Ladung. Das hört sich nicht nach viel an, also stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr aufgeladen ist, wenn Sie vorhaben, einen harten Sturz zu riskieren, während Sie sie tragen.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.