Die Pixel Watch soll das Beste von Google und das Beste von Fitbit vereinen

(Pocket-lint) - Die Google Pixel Watch ist jetzt offiziell. Google hat das Gerät auf seinem Made by Google-Event vorgestellt. Der Vorstellung ging eine Andeutung auf der Google I/O 2022 voraus, gefolgt von zahlreichen zusätzlichen Informationen des Unternehmens.

Die Pixel Watch ist ein großer Schritt von Google. Es ist der erste Vorstoß in den Bereich der Uhren aus Googles Pixel-Reihe, die von der Idee getragen wird, dass Google sie entworfen und gebaut hat. Die Zeitleiste der Wearables, an denen Google beteiligt war, ist jedoch ziemlich umfangreich.

Im Jahr 2017 hat Google mit LG zusammengearbeitet, um die LG Watch Sport und die LG Watch Style ins Leben zu rufen, und vor kurzem hat es sich mit Samsung für WearOS 3 zusammengetan, das auf der Samsung Galaxy Watch 4 eingeführt wurde.

Es ist vielleicht keine Überraschung, dass es immer noch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Pixel Watch und der LG Watch Style gibt. Google hat sich für ein rundes Design mit einer Krone auf einer Seite entschieden - wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die Pixel Watch wie eine Weiterentwicklung dieses älteren Geräts aussieht.

Die Pixel Watch verwendet gewölbtes 3D-Gorilla-Glas, das ein weiches und nahtloses Aussehen hat, fast wie ein perfekter Kieselstein an Ihrem Handgelenk. Die Metallteile sind alle aus Edelstahl, während die Armbänder ein cleveres Befestigungsdesign haben, das eher von der Apple Watch als von einem herkömmlichen Zeitmesser inspiriert ist.

Zum Start wird es sieben verschiedene Designs geben - Aktivbänder, Leder, Metall und Stoff. Die Uhr selbst wird in den Farben Schwarz, Silber oder Gold erhältlich sein.

Die Uhr wird mit Sensoren ausgestattet sein - GPS, Herzfrequenz, EKG, Beschleunigungsmesser und so weiter - und Google behauptet, dass dies für die ganztägige Überwachung der Herzfrequenz sehr genau sein wird. Es wird auch Wi-Fi- und LTE-Versionen geben, damit Sie immer in Verbindung bleiben können.

Angetrieben wird die Pixel Watch vom Exynos 9110 Chip aus dem Jahr 2018. Google hat erklärt, dass der Cortex M33 Co-Prozessor auf dem System-on-Chip Dinge wie Fitness-Funktionen übernehmen wird, um eine lange Lebensdauer zu ermöglichen, ohne den Akku zu belasten.

Google sagt, dass die Pixel Watch eine Standardversion von WearOS 3.5 ist, aber es wird eine Reihe von Funktionen geben, die exklusiv für die Pixel Watch sind und nicht Teil der Kernsoftware sind, die Sie auf anderen Geräten erhalten.

Dies ermöglicht eine Vielzahl von Anpassungen des Zifferblatts - mit 18 einzigartigen Zifferblattfamilien, die Sie nirgendwo anders finden werden - während die große Neuigkeit darin besteht, dass die Pixel Watch auch Fitbit integrieren wird.

Die Pixel Watch wird damit zum Flaggschiff von Fitbit und bietet eine nahtlose Integration in das Fitbit-Erlebnis, während sie gleichzeitig den Anspruch erhebt, das fortschrittlichste Fitbit-Gerät zu sein.

Das wird nicht nur die sportliche Erfahrung abdecken, sondern auch die Schlafüberwachung integrieren, so dass Sie einen "täglichen Bereitschaftsbericht" erhalten, ähnlich wie Garmins Body Battery.

Natürlich gibt es eine nahtlose Integration in die Google-Erfahrung, so dass Sie in der Lage sein werden, auf Dinge wie Google Maps Navigation, Google Assistant, Google Wallet für Zahlungen über NFC, Zugriff auf Google Home sowie eine vollständige Palette von Wear OS-Apps, wie Spotify und Strava zuzugreifen.

Sie werden auch in der Lage sein, Anrufe zu tätigen und zu empfangen, mit nahtloser Übergabe zwischen Uhr und Telefon.

Für Besitzer eines Pixel-Telefons gibt es außerdem ein lustiges Extra: Die Pixel Watch kann als Fernauslöser für die Kamera verwendet werden.

Die Google Pixel Watch wird in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den USA, Kanada, Australien, Japan und Taiwan auf den Markt kommen.

Sie wird 339 £ für die Wi-Fi-Version oder 379 £ für die LTE-Version kosten. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, eine breitere Verfügbarkeit ist ab dem 13. Oktober möglich.

Schreiben von Chris Hall.