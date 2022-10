Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Obwohl das neueste Google-Produkt-Showcase-Event kurz bevorsteht, bei dem das Pixel 7, 7 Pro und die Pixel Watch am Donnerstag offiziell vorgestellt werden, bedeutet das nicht, dass die Gerüchteküche in der Zwischenzeit still sein wird. Tatsächlich sind gerade erst zwei der bisher größten Leaks online aufgetaucht - beide beziehen sich auf die Watch.

Die Pixel Watch ist nicht gerade ein Geheimnis - das Unternehmen selbst hat im Vorfeld ihres Debüts während der Made by Google-Veranstaltung Teaser-Videos veröffentlicht - aber wir bezweifeln, dass es während der Veranstaltung noch viel zu zeigen gibt.

Steve Hemmerstoffer, auch bekannt als @OnLeaks, hat auf SlashLeaks einen Stapel Bilder von Googles erstem hauseigenen Wear OS-Gerät gepostet, die so ziemlich jede Farbe und Bandoption zeigen.

Ich habe gerade einen Haufen #Google #PixelWatch-Promo-Material in die Hände bekommen, das zum ersten Mal alle Farboptionen und Uhrenbänder zeigt. Auch einige Details wurden enthüllt...@Slashleaks https://t.co/HzbWeGGSKP pic.twitter.com/N0uiKaKXo0- Steve H.McFly (@OnLeaks) October 1, 2022

Es handelt sich dabei um angebliche Marketingmaterialien, zu denen der Leaker einige Details verriet. So soll die Uhr bis zu 50 Meter wasserdicht sein, auf der Vorderseite mit Corning Gorilla Glass ausgestattet sein und über Sensoren zur Schlafüberwachung, Herzfrequenz und EKG-Tracking verfügen. Außerdem wird sie mit einem sechsmonatigen kostenlosen Fitbit Premium-Abonnement ausgeliefert.

Fitbit wird auch im zweiten großen Leck erwähnt, das aufgetaucht ist. Der Twitter-Leaker @_snoopytech_ postete am Wochenende eine angebliche offizielle Werbung für das Gerät.

Es verrät noch ein paar weitere wichtige Details, darunter eine zusätzliche Bandoption, die nach der Markteinführung kommen wird - ein Metallarmband.

Sie werden in der Lage sein, Anrufe am Handgelenk entgegenzunehmen, und Kartenanweisungen werden unabhängig von einem Telefon funktionieren (bei der LTE-Version, vermuten wir).

In ein paar Tagen werden wir es genau wissen.

