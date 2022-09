Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein praktisches Foto der Google Pixel Watch Verkaufsverpackung ist online aufgetaucht.

Angeblich in einem "Vertriebszentrum" aufgenommen, zeigt es, dass das Gerät früher verfügbar sein könnte, als viele erwarten. Es wurde vermutet, dass die Vorbestellungen in dem Moment eröffnet werden, in dem das Made by Google-Event am 6. Oktober endet, aber diese Entdeckung deutet darauf hin, dass es tatsächlich sofort in den Verkauf gehen wird.

Ursprünglich von Reddit-Nutzer @xXavi3rx gepostet und dann von Ian Zelbo getwittert, bestätigt das Bild auch etwas, das zuvor nur ein Gerücht war - dass die Pixel Watch einige Fitbit-Gesundheits-Tracking-Funktionen haben wird.

Abgesehen davon gibt es wenig, was man daraus schließen könnte. Immerhin hat Google selbst offizielle Bilder und Videos von seiner ersten hauseigenen Smartwatch aus so ziemlich jedem Blickwinkel veröffentlicht.

Wir haben auch erfahren, wie hoch der Preis in den USA vermutlich sein wird.

Berichten zufolge wirdGoogle 350 US-Dollar für die Wi-Fi-Version der Pixel Watch verlangen, während eine LTE-Version für 400 US-Dollar erhältlich sein wird.

Die Farboptionen sollen Schwarz/Obsidian, Gold/Hazel und Silber/Kreide sein. Das Design wird bei allen Modellen gleich sein, heißt es.

