(Pocket-lint) - Google wird zum Start der Pixel Watch mindestens sieben verschiedene Arten von Armbändern anbieten.

Einschließlich des Silikonarmbands, das während der I/O-Keynote des Unternehmens gezeigt wurde, wird vermutet, dass Google an mehreren Arten von Armbändern für die kommende Smartwatch arbeitet.

Dem Bericht zufolge wird es zwei Arten von Lederbändern, ein Gliederarmband, ein Stoffband und ein Silikonband geben. In Anlehnung an die Apple Watch wird Google auch ein Milanese-Armband sowie ein dehnbares Band anbieten, das dem Solo Loop von Apple ähnelt.

Es ist noch nicht klar, ob all diese Modelle noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden - oder ob es sich dabei um Google-eigenes Zubehör handelt oder ob es von einem Drittanbieter hergestellt wird. Es sieht jedoch so aus, als ob die High-End-Bänder (wie das Milanese-Band) in denselben Farben erhältlich sein werden wie die Gehäuse der Uhr selbst - Silber, Schwarz und Gold.

Die Feinheiten der Pixel Watch sind natürlich noch nicht bekannt, aber der Teaser, der oben zu sehen ist, zeigt zumindest, wie Nutzer die Armbänder der Smartwatch wechseln können.

Auch wenn es nicht ganz klar ist und etwas komplizierter erscheint als bei einem Konkurrenzgerät wie der Apple Watch, scheinen die Armbänder in einen Anschluss zu gleiten, bevor das Gehäuse der Uhr gekippt und verriegelt werden muss, damit alles an seinem Platz bleibt.

Wie dem auch sei, das Potenzial für Dutzende von Gehäuse- und Armbandkombinationen auf dem Gerät ist sicherlich faszinierend - und ein Schritt, der unserer Meinung nach unerlässlich ist, wenn Google ernsthaft versuchen will, Apple Marktanteile abzunehmen.

Ein weiterer Faktor für die Akzeptanz mehrerer Armbänder bei den Nutzern ist natürlich, ob Google zwischen den Generationen der Smartwatch am Mechanismus oder der Größe des Armbands herumbastelt. Aber das ist ein Problem für einen anderen Tag.

Bis dahin halten wir die Augen offen für weitere Details zur Pixel Watch.

Schreiben von Conor Allison.