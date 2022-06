Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem Bericht von 9to5Google zufolge wird die mit Spannung erwartete Google Pixel Watch mit einer eigenen App neben der bekannten Wear OS-App auf den Markt kommen.

Nach einem Blick in die neueste Beta-Version der Google Play Services konnte das Team eine Einstellungsseite für "Smart Unlock" entdecken - eine Funktion, mit der Sie Ihr Android-Telefon automatisch entsperren können, wenn Ihre Uhr am Handgelenk und in der Nähe Ihres Telefons entriegelt ist.

Anfang des Jahres kündigte Google an, dass Wear OS 3-Geräte diese Funktion bald erhalten würden, und viele gingen davon aus, dass sie mit der Pixel Watch eingeführt würde.

Während die Einstellungsseite nicht allzu viel verrät, gibt es einen überraschenden Aspekt, der im Text unter der Option "Gerät hinzufügen" zu finden ist.

Hier heißt es, dass Sie die "Google Pixel Watch-App" verwenden müssen, um Ihre Smartwatch einzurichten und zu verbinden.

Wir gehen davon aus, dass dies ähnlich wie bei der einzigen Wear OS 3-Uhr ist, die man derzeit kaufen kann, der Samsung Galaxy Watch 4, die ebenfalls eine eigene App verwendet.

Es ist schwer zu sagen, was genau die Pixel Watch App Ihnen ermöglichen wird, aber, wenn nichts anderes, wird es eine dringend benötigte Material You Makeover für die müde aussehende Wear OS App bieten.

Schreiben von Luke Baker.