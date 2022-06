Der Akku der Google Pixel Watch hält nur einen Tag

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Hype um Googles kommende Smartwatch ist groß, aber WearOS war schon immer ein Akkufresser und es sieht nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern.

9to5Google berichtet, dass die Pixel Watch eine Akkukapazität von knapp 300 mAh haben wird. Zum Vergleich: Das liegt genau zwischen der Galaxy Watch 4 und der Fossil Gen 6.

Dem Bericht zufolge soll der Akku der Pixel Watch bis zu einem Tag pro Ladung durchhalten - nicht anders als bei den anderen Wear OS-Uhren, die wir getestet haben.

Das ist enttäuschend zu hören, da dies zweifellos die größte Schwäche der Wear OS-Plattform ist und viele gehofft hatten, dass Google dies mit der Erstveröffentlichung ändern würde.

Es wird auch vermutet, dass die Pixel Watch nicht besonders schnell auflädt. Man schätzt, dass sie ähnlich schnell ist wie die Galaxy Watch 4, die etwa 110 Minuten zum Aufladen braucht.

Das ist nicht annähernd so schnell wie bei der Apple Watch, die in 45 Minuten von null auf 80 Prozent aufgeladen ist, oder bei der Fossil Gen 6, die dafür etwa eine halbe Stunde benötigt.

Was die Akkuleistung angeht, sind die Nachrichten also in jeder Hinsicht enttäuschend, aber natürlich sind das alles nur Gerüchte. Hoffentlich gibt es noch vor der offiziellen Markteinführung Verbesserungen.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass diese Schätzungen konservativ sind, aber wir werden nicht auf eine wundersame Wear OS-Smartwatch warten, die mehrere Tage durchhält.

Schreiben von Luke Baker.