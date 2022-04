Google Pixel Watch könnte es in drei Modellen geben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Über Googles Smartwatch der Marke Pixel wird schon seit Jahren gemunkelt, aber die Spekulationen haben in letzter Zeit deutlich zugenommen, da nicht nur Bilder des Geräts in der realen Welt aufgetaucht sind, sondern auch Bilder der Pixel Watch an einem Handgelenk aufgetaucht sind.

Der neueste Bericht über die Pixel Watch kommt in Form einer Bluetooth-Zertifizierung - etwas, das alle Geräte, die Bluetooth anbieten, vor der Markteinführung durchlaufen müssen.

Der Eintrag erschien bei der Bluetooth Special Interest Group (SIG) und bezieht sich auf ein Gerät namens BT Wearable Design-Controller Subsystem, bei dem es sich vermutlich um die Pixel Watch handelt. Der Eintrag erwähnt drei Modelle - GWT9R, GBZ4S und GQF4C - obwohl es derzeit nicht klar ist, ob es sich bei diesen drei Modellen einfach um verschiedene Mobilfunkbänder handelt oder ob sie sich auf verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Funktionen und Größen beziehen.

Was die Zertifizierungen angeht, so hat Google vor kurzem auch den Namen Pixel Watch beim US-Patent- und Markenamt eingereicht, so dass sich die Beweise für die Smartwatch sicherlich häufen. Obwohl noch nichts Offizielles gesagt wurde, wird erwartet, dass die Google Pixel Watch auf der Google I/O, die am 11. Mai beginnt, vorgestellt wird.

Laut den durchgesickerten Bildern des Geräts wird die Pixel Watch ein rundes, minimalistisches Design mit einem Herzfrequenzsensor auf der Rückseite und einer Krone in der Mitte des rechten Rands aufweisen. Es wird erwartet, dass sie mit der von Google und Samsung entwickelten Software Wear OS 3 läuft. Alle Gerüchte zur Pixel Watchkönnen Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.