Googles Pixel Watch zeigt sich auf Fotos aus der realen Welt

(Pocket-lint) - Ein Vorserienmuster der vermutlich bald erscheinenden Pixel Watch von Google wurde in einem Restaurant zurückgelassen und fand so seinen Weg in die reale Welt, wo es jeder sehen konnte.

Die Entdeckung der Pixel Watch erinnert an das iPhone 4, das 2010 in einer Bar zurückgelassen wurde und hat für viel Aufsehen gesorgt.

In erster Linie scheint die Hardware die gleiche zu sein wie auf den zuvor geleakten Bildern, die 2021 veröffentlicht wurden. Es handelt sich um eine runde Uhr mit einem schlanken, minimalistischen Design, mit einer Krone auf der rechten Seite.

Sie scheint über ein gewölbtes Glas zu verfügen und ist ohne Lünette ausgeführt. Damit meinen wir, dass es kein klobiges Gehäuse oder eine traditionelle Lünette gibt - aber es gibt immer noch eine leichte Begrenzung um den sichtbaren Bereich des Bildschirms. In diesem Sinne ist sie der Apple Watch sehr ähnlich, nur eben rund.

Ein weiteres interessantes Detail ist, dass sie anscheinend proprietäre Armbänder verwendet, die an der Seite des Gehäuses befestigt werden, wie bei der Apple Watch. Das deutet darauf hin, dass sie wahrscheinlich nicht mit herkömmlichen Armbändern kompatibel sein wird - Google möchte Ihnen wahrscheinlich eine Reihe von Armbändern in verschiedenen Farben und Materialien verkaufen.

Neben der Krone befinden sich zwei weitere Tasten, mit denen man möglicherweise die Navigation oder andere Steuerelemente aktivieren kann, ohne alles per Touch bedienen zu müssen.

In einem der Riemenschächte scheint sich ein Satz Pogo-Pins zu befinden. Es handelt sich dabei um ein Vier-Pin-Array, ähnlich dem von Garmin verwendeten. Im Moment ist nicht klar, wozu diese dienen: Android Central vermutet, dass es sich dabei um einen Teil des Prototyps handelt, der beim Verkaufsmodell nie auftaucht - es könnte sich aber auch um eine physische Anschlussmöglichkeit zum Aufladen handeln, vielleicht als Backup.

Es wird davon ausgegangen, dass die Uhr drahtlos aufgeladen wird, höchstwahrscheinlich über ein magnetisches Ladegerät, das auf der Rückseite der Uhr angebracht wird. Der ursprüngliche Leaker des Geräts hat einen Reddit-Thread gestartet, der darauf hindeutet, dass es ein Flackern von Aktivität gibt, wenn ein Qi-Ladegerät auf der Rückseite angebracht wird, aber sie waren nicht in der Lage, es zu laden.

Mikrofon- und Lautsprechersteckplätze sind auf dem Gehäuse der Uhr zu sehen und wir erwarten, dass der Google Assistant eine große Rolle bei der Nutzung der Uhr spielen wird - wie bei anderen WearOS-Geräten.

Apropos Betriebssystem - da der Akku der Uhr jetzt leer ist und es keine Möglichkeit gibt, ihn aufzuladen, gibt es keine Details über den funktionierenden Teil des Geräts. Es gibt ein Bild, das ein "G"-Google-Logo zeigt, aber es wird berichtet, dass es kein Betriebssystem enthielt, also könnte es auch nur ein Hardware-Muster sein.

Es wird vermutet, dass das Betriebssystem WearOS 3 sein wird, ähnlich wie bei der Samsung Galaxy Watch 4.

Der Herzfrequenzsensor ist deutlich auf der Rückseite der Uhr zu sehen und der ursprüngliche Leaker sagt, dass es sich um eine Premium-Uhr handelt, die eindeutig mit der Apple Watch konkurrieren soll. Auf Reddit wurde auch ein Bild gepostet, das die beiden Geräte nebeneinander zeigt.

In den letzten Wochen haben wir uns von einer ziemlich unsicheren Position zur Pixel Watch hin zu einer Position bewegt, in der es sich anfühlt, als stünde sie kurz vor der Markteinführung. Wir gehen davon aus, dass sie auf der Google I/O im Mai 2022 vorgestellt wird - und wir vermuten, dass es noch viele weitere Leaks geben wird.

