Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles erste hauseigene Smartwatch scheint einen Namen bekommen zu haben - einen, der schon seit Jahren in Medienberichten kursiert.

Ein neues Markenzeichen, das beim US-Patent- und Markenamt eingereicht wurde, hat enthüllt, dass Googles erste Smartwatch Pixel Watch heißen wird. Mit dem Antrag, der zuerst von 9to5Google entdeckt wurde, beabsichtigt Google, den Begriff "Pixel Watch" für Smartwatches und Smartwatch-Zubehör markenrechtlich schützen zu lassen: "Die Eintragung der Marke Pixel Watch soll die Kategorien Smartwatches, Gehäuse für Smartwatches, tragbare Computer in Form von Smartwatches, Smartwatch-Armbänder und Smartwatch-Bänder abdecken", heißt es in dem Antrag.

In den Medien wird die erste Smartwatch "Made by Google" schon seit mehreren Jahren als Pixel Watch bezeichnet. Es wird sogar erwartet, dass Google die Pixel Watch auf der Google I/O im nächsten Monat vorstellen oder anpreisen wird, vielleicht sogar mit einer Art Fitbit-Integration mit Wear OS 3. Es wird gemunkelt, dass die Smartwatch mehr kosten wird als eine Fitbit und auch direkt mit der Apple Watch konkurrieren könnte.

Einige Bilder der Pixel Watch (oben) sind ebenfalls online aufgetaucht und zeigen ein hochwertiges Design mit einem runden Gesicht, schlanken und glatten Rändern und einer Krone.

Pocket-lint hat einen kompletten Leitfaden zu den Gerüchten über die Pixel Watch hier. Wir haben auch einen Artikel über die Google I/O, in dem wir näher auf alles eingehen, was Sie erwarten können und auch wann und wie Sie die Day One Keynote online sehen können.

Schreiben von Maggie Tillman.