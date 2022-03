Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt seit langem Gerüchte, dass Google an einer Smartwatch der Marke Pixel arbeitet, und obwohl es fraglich war, ob das Gerät jemals auf den Markt kommen würde, deutet der neueste Bericht darauf hin, dass wir es bald sehen könnten.

Der Leaker Jon Prosser - der nicht die genaueste Erfolgsbilanz unter den Leakern hat - hat getwittert, wie er den Zeitplan für die Einführung der Pixel Watch sieht. Laut Prosser wird die Pixel Watch auf Googles I/O-Entwicklerkonferenz im Mai zusammen mit der Ankündigung des Google Pixel 6a angeteasert, bevor sie im Oktober zusammen mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro auf den Markt kommt.

Google I/O '22



Soweit ich weiß, wird Google das Pixel 6a offiziell ankündigen und die Pixel Watch "anpreisen".



Die Markteinführung des Pixel 6a wird (in den meisten Märkten) auf den 28. Juli verschoben.



Die Pixel Watch wird offiziell angekündigt und zusammen mit dem Pixel 7 und 7 Pro im Oktober vorgestellt. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR- Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022

Obwohl Prosser keine Beweise für seine Vorhersage liefert, würde es für Google Sinn machen, die Pixel Watch während der Google I/O-Entwicklerkonferenz anzukündigen, da es Entwicklern ein paar Monate Zeit geben würde, Apps für das Gerät zu entwickeln, bevor es auf den Markt kommt.

Apple macht es mit seiner WWDC-Entwicklerkonferenz im Juni ähnlich und gibt einen Einblick in das, was von seiner Software zu erwarten ist, mehrere Monate bevor sie öffentlich verfügbar ist. So haben die Entwickler Zeit, das zu tun, was sie tun müssen, um es bis zur Markteinführung zu einem guten Erlebnis zu machen.

Derzeit gibt es noch keine offizielle Aussage darüber, ob Prosser Recht hat und die Google Pixel Watch im Mai kurz erscheinen wird, aber Sie können alle bisherigen Gerüchte in unserer Zusammenfassung nachlesen. Die Google I/O findet vom 11. bis 12. Mai 2022 statt.

Schreiben von Britta O'Boyle.