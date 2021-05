Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Benutzer von Wear OS Smartwatch erhalten endlich die Möglichkeit, Offline-Musik und Podcasts von Spotify zu hören. Die Funktion ist Teil von Google I / O 2021.

Das lang erwartete Offline-Streaming wurde in der neuesten Version nicht verfügbar gemacht. Samsung hat seine Tizen-Software mit Wear OS zusammengeführt. Spotify gab jedoch während der E / A-Präsentation an, dass die Funktion in Arbeit war.

Es sollte Wear-Benutzern ermöglichen, ihre Telefone zurückzulassen und dennoch alle Vorteile ihres verknüpften Spotify-Kontos zu nutzen. Dies ist etwas, das Samsung- und Garmin-Uhren seit langem zur Verfügung steht - und sogar Apple Watch-Besitzern ab Ende 2020, vorausgesetzt, das iPhone verfügt über eine Internetverbindung und die Uhr befindet sich in einem Mobilfunkplan.

Jetzt holt Googles Wear OS auf und die Offline-Musikunterstützung endet nicht mit Spotify. Die eigene YouTube-Musik des Suchmaschinenriesen erhält auch eine längst überfällige native Unterstützung für die Smartwatch-Plattform.

Und da Google verspricht, dass diese neue Ära des Wear OS mit Hilfe von Samsung eine schnellere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und einfachere Tools für App-Entwickler bringen wird, könnte dies der Beginn häufigerer Updates für die Plattform sein.

"Neue Tools wie eine Tiles-API und ein von Samsung entwickelter Editor für das Design von Zifferblättern machen es zum Kinderspiel, neue Erfahrungen mit Wearables zu entwickeln", schlug Google in einem Blog-Beitrag vor, in dem die neuen Änderungen detailliert beschrieben werden.

"Neue und überarbeitete Apps von Entwicklern wie Strava, Adidas Running, Bitmoji und vielen anderen kommen auf die Plattform."

Angesichts der Tatsache, wie weit Google derzeit bei den Smartwatch-Einsätzen hinter Apple zurückbleibt, ist es der einzige Ausgangspunkt, einfach die lang erwarteten Funktionen wie die Spotify-App-Unterstützung nachzuholen.

Und obwohl die Aussicht auf eine Vereinheitlichung von Wear OS und Tizen vielleicht die aufregendste Entwicklung in der Smartwatch-Branche seit einem halben Jahrzehnt ist, beginnt jetzt die eigentliche Arbeit, um watchOS zu überspringen - und wird mit OEMs fortgesetzt, die auch versuchen, die neue Iteration zu implementieren.

Schauen Sie hierher zurück, wenn das Spotify-Update auf Wear OS landet, da wir genau beschreiben, wie es verwendet wird.

