Google Wear OS-Update: Was ist neu in der einheitlichen Plattform?

(Pocket-lint) - Während der I / O 2021 hat Google die Bühne betreten, um zu diskutieren, was seiner Meinung nach die nächste Entwicklung des Mobile Computing ist: Die Smartwatch.

In einer achtminütigen Präsentation wurde das größte Update für Wear OS vorgestellt, das jemals veröffentlicht wurde. Es wurde als "einheitliche Plattform" beschrieben, die dank einer neuen Partnerschaft mit Samsung möglich wurde, die ihr eigenes Tizen-Betriebssystem effektiv aufgibt, um Google beim Aufbau von Wear OS zu unterstützen für zukünftige Smartwatches.

Google sagte, es habe sich bei der Arbeit an seinem neuesten Update für Wear OS auf drei Schlüsselbereiche konzentriert. Diese sind:

Tragen Sie OS x Tizen: Erstellen Sie eine einheitliche Plattform mit Samsung und erleichtern Sie Entwicklern das Erstellen von Apps Neue Funktionen und neues Design: Erstellen Sie ein völlig neues Kundenerlebnis, einschließlich Updates für Google Apps Fitbit-Integration: Bereitstellung eines erstklassigen Gesundheits- und Fitnessdienstes über die neueste Akquisition von Google, Fitbit

Google leitete seine Präsentation über das neue Wear-Betriebssystem, indem es zunächst über seine Partnerschaft mit Samsung sprach, mit der es seit den Anfängen von Android seit langem zusammenarbeitet. Jetzt kombinieren sie ihre beiden tragbaren Betriebssysteme Wear OS und Tizen zu einer einheitlichen Plattform. Google sagte, das neue Betriebssystem werde sich auf "schnellere Leistung, längere Akkulaufzeit und eine florierende Entwicklergemeinde" konzentrieren.

Daher sollte Wear OS schneller und weniger energieintensiv sein. Insbesondere starten Apps bis zu 30 Prozent schneller und Animationen und Übergänge sind jetzt "super flüssig". Google sagte, es habe auch "kleinere Kerne mit geringerer Leistung ausgenutzt", damit Wear OS den Herzfrequenzsensor kontinuierlich betreiben und Sie Ihre Aktivitäten während des Tages oder Ihres Schlafes über Nacht besser verfolgen können, während Sie gleichzeitig genug Batterie sparen, um die nächste zu verwenden Tag.

Durch die Kombination von Wear OS und Tizen können Entwickler laut Google neue Apps für den Google Play Store mit einem einzigen Satz von APIs erstellen. Nutzer können natürlich auch Google-Apps und -Dienste wie Google Maps genießen - auch auf der "nächsten Samsung Galaxy-Uhr", neckte Google.

Google sagte, es habe in den letzten sieben Jahren seit dem Debüt von Wear OS viel über Wearables gelernt und in diesem Sinne eine neue Erfahrung aufgebaut.

Unabhängig davon, was Sie gerade tun, können Sie laut Google auf Verknüpfungen zu wichtigen Funktionen zugreifen und sofort zu einer anderen App wechseln. Angenommen, Sie arbeiten mit Strava. Sie können einfach zweimal drücken, um zur letzten App, Spotify, zu wechseln, um einen neuen Song zu erstellen, und dann können Sie gleich wieder wechseln.

Einer der Vorteile der Verwendung einer Uhr über ein Telefon besteht darin, dass hilfreiche, übersichtliche Informationen bereitgestellt werden, die nur einen Wisch auf einem Zifferblatt entfernt sind.

Google verdoppelt dies also, indem es seine Sammlung von Kacheln erweitert. Dank der neuen Kachel-API kann jeder Entwickler jetzt eine Kachel erstellen, mit der Benutzer ihr Startbildschirm-Karussell auf vielfältige Weise anpassen können. Es hieß, Sie könnten Ihr nächstes Meeting, das Wetter, überprüfen und dann die Calm Tile laden, um sich zu entspannen.

Schließlich hat Google das Wearables-App-Erlebnis über Material Design und erweiterte Funktionen überarbeitet, beginnend mit Apps von Google.

Dazu gehören beispielsweise die Turn-by-Turn-Navigation in Google Maps, wenn Sie Ihr Telefon zurücklassen, Google Pay in 37 Ländern verwenden oder Musik zum Offline-Hören in der YouTube Music-App herunterladen können, auch ohne Ihr Telefon.

Zu guter Letzt begrüßte Google das neueste Familienmitglied bei Wear: Fitbit. Gesundheit und Fitness sind Kernfunktionen für moderne Wearables, und Fitbit ist weltbekannt für sein Fitness-Tracking-System. Seit Google Fitbit erworben hat, ist es nur sinnvoll, das Beste aus Fitbit in Wear OS zu integrieren und umgekehrt.

Google plant, die beliebtesten Funktionen von Fitbit in Wear OS-Uhren zu integrieren, einschließlich der Möglichkeit, Ihre Gesundheit den ganzen Tag über zu verfolgen. In Zukunft wird Fitbit sogar "Premium-Smartwatches basierend auf Wear" bauen, die seine Gesundheitskompetenz mit den Ambient-Computing-Funktionen von Google kombinieren.

Google sagte, wir könnten erwarten, dass diese "Updates" für Wear OS im Herbst / Herbst 2021 eingeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie in Googles Blogbeitrag zum neuen Wear-Betriebssystem. Sie können auch Google I / O 2021 oben ansehen - der Abschnitt zum Tragen von Betriebssystemen beginnt um 1:29 Uhr.

