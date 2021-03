Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach monatelangen Lecks, Spekulationen und aktenkundigen Hinweisen von OnePlus-CEO Pete Lau, wonach die erste Smartwatch des Unternehmens unter Googles Wear OS ausgeführt werden soll , wird das Gerät stattdessen über ein eigenes Betriebssystem ausgeführt.

Nicht zum ersten Mal hat Google das Äquivalent "Danke, aber nein, danke" erhalten. Zuerst war es Samsung. Als nächstes Huawei. Nun scheinen kleinere Unternehmen diesem Beispiel zu folgen.

Anstatt Wear OS nach seinem Geschmack zu optimieren, hat sich OnePlus entschlossen, auf sich selbst zu setzen und sich auf die Einführung eines Geräts vorzubereiten, das aufgrund seiner Undichtigkeiten eine lange Akkulaufzeit, einen erschwinglichen Preis und zahlreiche Tracking-Messdaten bietet.

Es ist genau die Art von Smartwatch, die Wear OS einen dringend benötigten Schub gegeben hätte, selbst nachdem sie durch Oppo Watch und TicWatch Pro 3 kleine Lebenszeichen erhalten hatte.

Und obwohl diese letzte Ablehnung natürlich nicht die ganze Geschichte erzählt, wirft sie vielleicht ein Licht auf einige der Probleme, die Wear OS weiterhin hat.

Am auffälligsten scheint ein Mangel an Ehrgeiz zu sein - oder zumindest ein Fokus auf die falschen Dinge.

Während sich die Smartwatch-Branche in den letzten Jahren stark auf Fitness- und Gesundheits-Tracking konzentriert hat und Geräte debütiert, die alles von Stress und Erholung bis hin zu Herzrhythmus und Blutdruck verfolgen, hat sich Google weitgehend damit zufrieden gegeben, ausschließlich solide Benachrichtigungen und App-Support von Drittanbietern bereitzustellen .

Für den Benutzer einer leichten Smartwatch ist es immer noch eine sehr angenehme Erfahrung. Die meisten möchten jedoch eine Fitnessplattform, die tiefer ist als das, was Google Fit derzeit bietet, und Geräte mit einer längeren Akkulaufzeit oder Funktionen.

Natürlich ist Google nicht nur an dieser Front schuld, sondern trägt auch die Verantwortung dafür, seiner eigenen Plattform keine Flaggschiff-Smartwatch zu geben, die den Weg weist. Also, was kommt als nächstes?

Zum Glück hat es ein sehr offensichtliches Ass im Loch.

Mit der Akquisition von Fitbit hat das Unternehmen das Potenzial, das größte Unrecht von Wear OS - Fitness- und Gesundheits-Tracking - zu korrigieren und schließlich eine Identität zu erlangen, die mit der von vielen Verbrauchern gewünschten übereinstimmt.

Es ist jedoch leichter gesagt als getan, und wie Fitbit integriert ist, bleibt die größte Frage rund um Wear OS.

Das wahrscheinlichste ist natürlich, dass es das Kern-Fitbit-Erlebnis nutzt und es die Lücke füllen lässt - im Wesentlichen das Aufladen von Google Fit, indem die besten Funktionen von Fitbit in den Mittelpunkt gestellt werden.

Anstatt datenleicht und unmotivierend zu sein, würde die Begleit-App möglicherweise branchenführende Schlafverfolgung und -analyse enthalten. Und anstatt Geräte, bei denen Probleme mit der GPS- und Herzfrequenzgenauigkeit auftreten, können sie viel zuverlässiger trainiert werden. All dies wird auch durch die fachmännische Batterieeffizienz unterstützt, die Fitbit durch die Übernahme der Startups Pebble und Vector erzielt hat.

Wenn Sie zurücktreten und Fitbit einen der wichtigsten Aspekte neu gestalten lassen, wird dies für Unternehmen wie OnePlus, Samsung und andere zu einem unendlich attraktiveren Angebot. Es geht von einem Betriebssystem, das ebenfalls ausgeführt wird, zu etwas, das endlich mit der ausgewogenen Erfahrung von Apple mithalten kann.

Wir sind nur wenige Monate von der Übernahme von Fitbit entfernt und erhalten sogar die Genehmigung. Es ist also nicht gerade fair zu erwarten, dass diese Art der radikalen Integration über Nacht erfolgreich sein wird. Diese neueste Folge zeigt jedoch noch einmal, warum es für die Zukunft von Wear OS so wichtig war.

Wenn Google es schaffen kann, wird es vermutlich keine Instanzen mehr geben, in denen Wear OS die Brautjungfer ist.

Schreiben von Conor Allison.