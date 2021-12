Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über eine Smartwatch der Marke Google – kein Wortspiel beabsichtigt –, aber sie muss sich noch verwirklichen, obwohl auf der Wear OS-Plattform zahlreiche Smartwatches von Drittanbietern laufen und Google das Wear OS 3-Software-Update mit Samsung auf den Markt bringt.

Hier ist alles, was bisher rund um die Pixel Watch behauptet wurde. Wird es jemals starten?

Im Moment wissen wir nicht, wann/ob die Google Pixel Watch veröffentlicht wird und wie viel sie kosten wird. Es wird schon so lange gemunkelt, dass wir fast die Hoffnung verloren haben.

Die I/O-Entwicklerkonferenz von Google fand im Mai 2021 statt, obwohl eine vollständige Überarbeitung der Wear OS-Plattform angekündigt wurde, wurde keine Pixel Watch enthüllt. Es gab auch keine Erwähnung während der Veranstaltung im Oktober 2021, bei der die Pixel 6-Geräte enthüllt wurden. Das hat jedoch nicht verhindert, dass Gerüchte weiter auftauchen, so dass es aufgrund von Berichten immer noch in Sicht ist.

Vielleicht 2022

Wie bereits erwähnt, gibt es seit geraumer Zeit Gerüchte über die Google Pixel Watch. Es gibt derzeit keine konkreten Gerüchte, die darauf hindeuten, wann die Smartwatch auf den Markt kommen könnte, obwohl 2022 behauptet wurde.

Wann im Jahr 2022 wird noch nicht genau bekannt gegeben, aber wir werden diese Funktion auf dem neuesten Stand halten, falls Daten auftauchen.

Möglicherweise kreisförmig

Einige Bilder der Pixel Watch sind ein paar Mal online aufgetaucht und zeigen ein hochwertiges Design mit einem runden Zifferblatt, schlanken und glatten Lünetten und einer Krone auf der rechten Seite.

Es besteht jedoch jede Möglichkeit, dass dies nicht das endgültige Design des Geräts sein wird, daher lohnt es sich, Ihre Hoffnungen noch nicht zu groß zu machen. Wir erwarten jedoch ein Premium-Gerät, sollte die Pixel Watch erscheinen.

Wahrscheinlich OS tragen

Wahrscheinlich Fitbit-Funktionen

Wir würden erwarten, dass die Pixel Watch auf der Wear OS 3-Software läuft, die von Google und Samsung als Kombination der besten Funktionen von Wear OS und Tizen OS entwickelt wurde . Wir würden auch erwarten, dass Fitbit-Software oder -Funktionen eine Rolle bei der Uhr spielen und beispielsweise das hervorragende Schlaf-Tracking von Fitbit bieten.

Gerüchte deuten darauf hin, dass grundlegende Fitness-Tracking-Funktionen wie Herzfrequenz-Tracking und Schrittzählung an Bord sein werden, obwohl wir nicht überrascht wären, auch etwas fortgeschrittenere Funktionen zu sehen. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist hart, da die Apple Watch und die neuesten Smartwatches von Samsung viele Gesundheitsfunktionen bieten, so dass es sinnvoll wäre, dass die Pixel Watch dies auch tut.

Feste Materialien

Premium-Design

Rundes Gesicht wahrscheinlich

Qualcomm Snapdragon Wear 3100

4GB RAM

512 MB Speicher

300mAh oder größerer Akku

HF-Monitor

GPS

Abdichtung

4G LTE möglich

Tragen Sie OS 3

Fitbit-Integration

Hier ist alles, was wir bisher über die Google Pixel Watch gehört haben.

9to5Google hat verschiedene Code-Strings aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass die Pixel Watch mit dem Google Assistant der nächsten Generation ausgestattet sein wird und möglicherweise von Exynos betrieben wird.

Jon Prosser hat einige angebliche Marketingbilder der Pixel Watch geteilt, die ein kreisförmiges Design zeigen.

Laut einem Bericht von Insider arbeitet Google an einer Smartwatch. Es trägt intern den Codenamen Rohan und wird von Googles Pixel-Hardware-Gruppe bearbeitet, die von Fitbit getrennt ist.

Es wird erwartet, dass es mehr kostet als ein Fitbit, der direkt mit der Apple Watch konkurriert. Es soll auch über grundlegende Fitness-Tracking-Funktionen wie Schrittzählung und einen Herzfrequenzmesser verfügen und dank eines Aufwands mit dem Codenamen Nightlight möglicherweise eine Fitbit-Integration in Wear OS haben.

Leaker Max Weinbach behauptete auf Twitter, dass ihm zwar mitgeteilt wurde, dass die Pixel Watch vor etwa sechs Monaten auf den Markt kommt, sich jedoch aufgrund von Chipmangel verzögern könnte, er jedoch davon ausgeht, dass sich dies verzögert hat und sich nicht sicher ist, ob sie mit dem Pixel 6 veröffentlicht wird 19. Oktober oder nächstes Jahr.

Pixel Watch war wahrscheinlich übrigens verzögert



Wie vor 6 Monaten wurde mir gesagt, dass es kommen würde, sich aber je nach Chipverfügbarkeit verzögern könnte. Ich gehe davon aus, dass es aufgrund von Chips zu Verzögerungen kommt. Könnte nächste Woche mit späterer Veröffentlichung angekündigt werden, könnte nächstes Jahr angekündigt werden. Wer weiß. — Max Weinbach (@MaxWinebach) 11. Oktober 2021

Max Weinbach hat in einem Podcast einige Details zum Pixel 5a 5G, Pixel 6 und 6 Pro verraten. Er behauptete auch, dass die Google Watch im Oktober 2021 zusammen mit den Pixel-Geräten auf den Markt kommen würde.

Google hat in Zusammenarbeit mit Samsung und Fitbit ein überarbeitetes Wear OS angekündigt.

Jon Prosser enthüllte in einem Video das scheinbare Design der seit langem gemunkelten Pixel Watch. Es hat ein kreisförmiges Gesicht, ein rahmenloses Design und eine physische Krone. Es soll den Codenamen Rohan tragen und die Renderings wurden basierend auf Bildern erstellt, die von einer Quelle bereitgestellt wurden.

Google hat im Mai 2020 beim US-Patentamt ein Patent angemeldet, das darauf hindeutet, dass das Unternehmen daran arbeitet, Handgesten auf eine Smartwatch zu bringen.

In einem neuen Bericht auf Business Insider heißt es, Google habe Pläne zur Einführung einer Pixel Watch in letzter Minute abgesagt, weil Googles Hardware-Chef Rick Osterloh damals der Meinung war, dass es „nicht so aussah, wie es zur Pixel-Familie gehörte. "

In dem Bericht heißt es auch, dass ein ehemaliger Mitarbeiter angab, dass die Synchronisierung zwischen dem Pixel-Smartphone und der Smartwatch auch "nicht so gut funktionierte", was einen weiteren Grund für den Start darstellte. Es gab Befürchtungen, dass dies und die Smartwatch, die nicht ganz richtig aussieht, "... den Namen der Google-Hardwaremarke herunterbringen".

Anstatt die Uhren komplett zu töten, soll Google beschlossen haben, sie nicht wie ursprünglich geplant unter eigenem Markennamen auf den Markt zu bringen, sondern sie stattdessen unter LG im LG Watch Sport und LG Watch Style auf den Markt zu bringen.

Der Bericht fügt hinzu, dass, während es immer noch Gerüchte gibt, dass Google an seiner eigenen Smartwatch arbeitet, Quellen behaupten, dass es bei seiner Veranstaltung am 15. Oktober neben Pixel 4 und Pixel 4 XL keine Smartwatch geben wird.

Ein von Google eingereichtes Patent namens "Camera Watch" wurde genehmigt. Das Patent zeigt eine Uhr mit rundem Zifferblatt und eingebauter Kamera, wobei aus dem Patent nicht ersichtlich ist, ob es sich bei der Kamera um ein Locher-Design oder unter dem Display handelt.

Die Designskizzen enthalten keine Tasten, was darauf hindeutet, dass die Pixel Watch eine Art Dreh- oder Touch-Lünette aufweisen könnte.

Ein kürzlich genehmigtes Patent zeigt, dass Google an mehreren Schnellverschlussmechanismen für Uhrenbänder gearbeitet hat. In den Patentbildern werden mehrere Optionen gezeigt, von denen eine eine traditionelle Schnellverschluss-Pin-Methode ist, während die anderen etwas komplexer erscheinen.

Zwei Stellenausschreibungen bei Google für einen "Vice President, Hardware Engineering, Wearables" und "Wearables Design Manager, Consumer Hardware", deuten darauf hin, dass Google weiterhin große Hardware-Ambitionen für Wearables hat.

9to5Google berichtete über zwei Codenamen – Medaka und Salmon – die online erschienen und als Verweis auf die Pixel Watch vorgeschlagen werden. Die Codenamen tauchten in AOSP zusammen mit Beweisen auf, die darauf hindeuteten, dass es sich um Smartwatches handelte, aber es wurden keine weiteren Details angeboten.

Google und Fossil Group schließen eine Vereinbarung über 40 Millionen US-Dollar, in der Google zusammen mit Mitgliedern des Forschungs- und Entwicklungsteams von Fossil einen Teil der Smartwatch-Technologie von Fossil erwirbt. Obwohl die Details rar sind, deutet dies darauf hin, dass Google es mit Wear OS immer noch ernst meint.

Tom's Guide berichtete, dass die gemunkelte Pixel Watch 2018 nicht auf den Markt kommen würde.

Miles Barr, Googles Director of Engineering für Wear OS, sagte in einem Interview mit Tom's Guide: "Wenn man sich eine Uhr in einer Einheitsgröße vorstellt, sind wir wohl noch nicht am Ziel. Unser Fokus liegt auf unseren Partnern." vorerst", erklärte er.

Die Pixel Watch wird wahrscheinlich einen besonderen Fokus auf Google Assistant und KI-Lernen legen, wenn sie endlich eintrifft, wie Barr Tom's Guide sagte, dass seine ideale Pixel Watch diese bieten würde.

Ein separater Google-Sprecher bestätigte zudem, dass das Unternehmen 2018 keine eigene Smartwatch ankündigen werde.

WinFuture berichtete, dass drei Modelle von Pixel Watch in Arbeit sind, aber dies könnten nur Prototypen sein, von denen geplant ist, nur eines zu veröffentlichen.

Der berüchtigte Leakster Evan Blass twitterte , eine zuverlässige Quelle habe ihm „mit hoher Zuversicht“ mitgeteilt, dass beim Hardware-Event im Herbst 2018 neben den beiden Smartphones und Pixel Buds der zweiten Generation eine Uhr der Marke Pixel erscheinen würde. Das war am Ende natürlich nicht der Fall.

Neben Pixel 3, Pixel 3 XL und Pixel Buds der zweiten Generation sagt mir eine zuverlässige Quelle – mit hoher Zuversicht – dass Googles Hardware-Event im Herbst auch eine Uhr der Marke Pixel vorstellen wird. Habe einen großartigen Sommer! — Evan Blass (@evleaks) 10. Mai 2018

Googles Smartwatch-Plattform Android Wear kam erstmals 2014 auf den Markt. Im Jahr 2018 gab Google den Namen und das Branding auf und startete die Software als Wear OS neu.

LG kündigte die LG Watch Sport und die LG Watch Style an, die von Google als Vorzeigeuhren für Android Wear 2.0 mit ihren rotierenden Zifferblättern unterstützt werden. Sie machen der Smartwatch der Marke Google ein Ende ... für eine Weile.

The Verge berichtete, dass Jeff Chang, Produktmanager von Android Wear, sagte, dass Google plant, neue Uhren auf den Markt zu bringen, die Flaggschiff-Geräte für Android Wear 2.0 sein werden.

Chang sagte, dass das Gerät jedoch nicht die Marke Pixel tragen würde, obwohl Pixel und Pixel XL zwei Monate zuvor auf den Markt kamen und die Nexus-Linie ersetzen. Stattdessen würden die Uhren den Namen des Herstellers annehmen, der sie herstellt.

Die Android-Polizei hat einige Renderings von Googles Android Wear-Smartwatches veröffentlicht. Das größere Gerät, bekannt als Angelfish, soll sich auf der linken Seite befinden, während sich Swordfish, das kleinere Gerät, auf der rechten Seite befindet.

Die Android-Polizei berichtete, dass Google an Smartwatches der Marke Nexus arbeite. Die beiden Geräte wurden angeblich von Google hergestellt und hatten die Codenamen Angelfish und Swordfish.

Gerüchten zufolge war Angelfish ein größeres, sportlicheres Modell, das mit LTE-Daten, GPS und Herzfrequenz ausgestattet war. Swordfish soll unterdessen kleiner sein und LTE-Daten und GPS aus seiner Feature-Liste vermissen.

Beide Uhren sollen runde Displays aufweisen.