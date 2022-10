Der Instinct Crossover von Garmin könnte die nächste robuste Version sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Garmin könnte eine neue Uhr in den Startlöchern haben, die Instinct Crossover, wenn man dem Leak auf der taiwanesischen Website Glauben schenken darf.

Die Crossover soll eine überarbeitete Version der bestehenden Instinct-Linie sein und ist eine klobige Uhr, die ihrem Namen gerecht wird. Und wir wissen das, weil Garmin es geschafft hat, sie auf seiner eigenen taiwanesischen Website zu veröffentlichen. Sie wurde inzwischen wieder entfernt, aber nicht bevor die Leute Screenshots davon bekommen haben.

Die Uhr selbst verfügt über 64 MB Speicher statt der 16 und 32 MB der anderen Instinct-Varianten und hat die gleiche Bildschirmauflösung von 176 x 176. Allerdings wird sie mit 65 g und einem 45-mm-Gehäuse mehr wiegen. Garmin geht davon aus, dass die Uhr dank ihrer Solarladefunktion ewig halten wird, allerdings nur im Energiesparmodus. Im normalen Smartwatch-Modus kann man bis zu 70 Tage mit einer einzigen Aufladung rechnen - eine immer noch beeindruckende Zahl.

Was die Funktionen angeht, so können wir mit Aktivitäts- und Schlaftracking, VO2max- und SpO2-Überwachung und mehr rechnen. Was die Farben angeht, so können Käufer zwischen Schwarz, Solar Graphite und Solar Tactical Edition wählen. Ein Preis ist noch nicht bekannt, aber das wird sich natürlich ändern, wenn Garmin die Sache offiziell macht. Wann das sein wird, wissen wir nicht - aber da die Seite schon einmal auf der firmeneigenen Website zu sehen war, ist es unwahrscheinlich, dass es noch lange dauern wird.

Sie wollen nicht warten? Das Garmin Instinct 2 Solar ist bereits erhältlich, und wir waren in unserem Testbericht sehr angetan davon.

Schreiben von Oliver Haslam.