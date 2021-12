Weitere Bilder von Garmin Venu 2 scheinen durchgesickert zu sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir hörten Anfang November, dass die neueste Garmin-Smartwatch in Form der Venu 2 Plus auf dem Weg sein könnte und sogar noch vor Ende 2021 eintreffen könnte. Dieses Veröffentlichungsfenster wird mit jedem Tag etwas unwahrscheinlicher, aber es ist eindeutig nicht mehr weit.

Jetzt sind weitere Bilder der Smartwatch durchgesickert, die die Uhr im Detail und aus einigen Blickwinkeln zeigen, mit freundlicher Genehmigung des erfahrenen Leakers Evan Blass auf Twitter. Er hat die Bilder nicht weiter kommentiert, was darauf hindeutet, dass es sich derzeit nur um ein visuelles Leck handelt.

Aber selbst das sagt uns ziemlich viel – wie beim letzten Mal festgestellt, dass die Venu 2 Plus durchgesickert ist , gibt es einen neuen Knopf an der Seite der Uhr, der die Anzahl der Knöpfe auf drei erhöht. Dies wird anscheinend mit einem Mikrofonschalter gekoppelt sein, damit Sie mit der Uhr sprechen können, obwohl unklar ist, ob dies auch einen Sprachassistenten beinhaltet.

Das Design des Venu 2 Plus unterscheidet sich auch nicht allzu sehr vom Venu 2 , daher sieht es so aus, als wäre dies eine ziemlich kleine Iteration dieses Geräts, daher der Name.

Wir würden erwarten, dass es dank des zusätzlichen Mikrofons etwas teurer ist, obwohl es möglicherweise zum gleichen Preis wie bei der Einführung von Venu 2 verkauft wird, während das ältere Modell eine kleine Preissenkung erhält (nicht den Atem anhalten .) allerdings an dieser Front).

