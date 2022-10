Bei der ersten Wear OS 3-Uhr von Fossil dreht sich alles um Ihr Wohlbefinden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fossil hat seine erste Wear OS 3-Uhr, die Gen 6 Wellness Edition, zusammen mit einer neuen Wellness-App für Ihr Telefon angekündigt, die alle Dinge aufzeichnet.

Die neue Fossil Smartwatch wird am Montag, den 17. Oktober 2022, in den Handel kommen und 299 US-Dollar kosten. Es erwartet Sie ein 44-mm-Gehäuse mit einem 1,28-Zoll-Display, auf dem alle üblichen Daten angezeigt werden, die wir von einer Smartwatch gewohnt sind. Die Technik im Inneren ist ein Snapdragon Wear 4100 Plus Chip, also kein Snapdragon W5 Plus, gepaart mit 8 GB Speicher.

Äußerlich können Käufer zwischen drei Farboptionen wählen: Schwarz, Silber oder Roségold. Auch bei den Armbändern gibt es eine große Auswahl. Unter den intelligenten Uhren ist diese eine der schöneren - vor allem, wenn Sie ein rundes Gesicht mögen.

In der Welt der Software gibt es die offensichtliche Ergänzung durch Wear OS 3, wobei Fossil Berichten zufolge auf YouTube Music, Spotify und Facer als Hauptgründe für den Kauf dieses Geräts setzt. Es gibt auch Alexa, obwohl es keine Erwähnung von Google Assistant irgendwo so können wir davon ausgehen, es ist nicht enthalten. Zumindest noch nicht.

Es wäre keine Wellness-Uhr, wenn die Gen 6 Wellness nicht alle Ihre Daten aufzeichnen könnte. Die Wearabke kann SpO2, VO2 Max, Herzfrequenzbereiche, Schlaf und Cardio-Fitness-Level überwachen und mehr für diejenigen, die wirklich genau wissen wollen, wie es um ihren Körper bestellt ist. All das wird durch eine neue App unterstützt, in der all diese neuen Tracking-Funktionen untergebracht sind.

Wenn Sie die Fossil Gen 6 Wellness in Ihr Leben integrieren möchten, können Sie dies in Kürze tun - es gibt sogar einen Countdown auf der Fossil Website.

Schreiben von Oliver Haslam.