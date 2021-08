Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fossil hat bereits angekündigt, dass die nächste Generation von Smartwatches kommt, aber bevor das Unternehmen die Möglichkeit hatte, die Geräte vollständig zu enthüllen, zeigt ein riesiges Leck nicht nur das Design, sondern enthält auch die Spezifikationen.

WinFuture veröffentlichte eine Reihe von Details und mehrere Bilder der Fossil Gen 6 Smartwatches sowie Preis- und Verfügbarkeitsinformationen dank einer Auflistung bei Amazon , die inzwischen entfernt wurde.

Laut der deutschen Website werden die Fossil Gen 6 Smartwatches in 42-mm- und 44-mm-Gehäuseoptionen erhältlich sein, die beide über ein 1,28-Zoll-Display mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixel und Funktionen wie Always On verfügen. Es soll verschiedene Optionen in Bezug auf die Oberflächen geben, obwohl alle Modelle die gleiche Hardware bieten und 5 ATM wasserdicht sind.

Unter der Haube sollen die Fossil Gen 6 Smartwatches auf dem Qualcomm Snapdragon 4100+ Chipsatz laufen, der anscheinend einen großen Leistungsschub bietet und es soll 8 GB Speicher, Bluetooth 5.0 und eingebautes GPS geben. Weitere Merkmale sind die umfassen Herzfrequenz montitoring , Schlafüberwachung , Cardio - Ebene und SpO2 - Überwachung , zusammen mit Grundlagen wie Schritte.

Die Akkulaufzeit wird mit 24 Stunden angegeben, obwohl der extreme Batteriesparmodus, der bei früheren Fossil-Smartwatches angeboten wurde, wieder vorhanden sein soll und die Smartwatches voraussichtlich in einer Stunde vollständig aufgeladen sein werden oder in 30 Minuten 80 Prozent bieten aufladen.

Es wird nicht erwartet, dass die Fossil Gen 6 Smartwatches beim Start Wear OS 3 ausführen. Sie sollen aber je nach Modell 299 oder 329 Euro kosten und ab dem 27. September erhältlich sein. Im Moment ist nichts offiziell, aber dies ist ein ziemlich erhebliches Leck.