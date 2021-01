Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fossil hat seine erste LTE-Smartwatch angekündigt und basiert auf derselben Gen 5-Plattform, die das Unternehmen in den letzten 12 Monaten für fast alle Marken verwendet hat.

Dies bedeutet, dass sich im Inneren derselbe Qualcomm Snapdragon 3100-Chipsatz befindet, zusammen mit der gleichen Herzfrequenzsensor-Hardware, GPS, Aktivitäts-Tracking, Schlaf-Tracking und NFC-Zahlungen.

Mit LTE an Bord können Benutzer mit Personen in Kontakt bleiben und auf Streaming-Musik und andere Dienste zugreifen, für die eine Internetverbindung erforderlich ist, ohne dass ihr Telefon in der Nähe angeschlossen sein muss.

Die neue Uhr ist in zwei Farben erhältlich. Es gibt ein rauchiges Edelstahlmodell mit einem schwarzen Armband oder ein roségoldenes Gehäuse mit errötenden Trägern. Es hat ein 45mm Gehäuse und - natürlich - Sie können den Gurt einfach gegen einen anderen austauschen.

Bevor wir uns jedoch alle auf eine einfache Erfahrung ohne Kabel freuen, sollten wir einige Dinge beachten. Die erste LTE-Uhr von Fossil wird exklusiv in Zusammenarbeit mit Verizon in den USA eingeführt. Das bedeutet einige Einschränkungen.

Die LTE-Funktion wird über die Number Share-Funktion von Verizon auf Benutzer von Android-Handys beschränkt. Auf diese Weise können Sie auf Ihrer Uhr dieselbe Nummer wie auf Ihrem Telefon freigeben, dies bedeutet jedoch natürlich eine zusätzliche monatliche Datengebühr und bedeutet, dass iPhone-Benutzer diese nicht erhalten.

Die Gen 5 LTE-Uhr von Fossil wird für 349 US-Dollar erhältlich sein, wenn sie im Frühjahr in den USA auf den Markt kommt.

Es war nicht die einzige Produktankündigung von Fossil während der schnellen Markteinführung während der CES 2021. Das Unternehmen hat außerdem angekündigt, neue Uhrenmodelle von zwei seiner anderen Marken in seine Gen 5E- und Hybrid HR-Familien aufzunehmen: Michael Kors und Skagen.

Michael Kors bringt zwei Access Gen 5E-Modelle in den Linien Darci und MKGO auf den Markt. Access Gen 5E Darci wird in vier Farben erhältlich sein, einschließlich einer auffälligen zweifarbigen Kombination aus Silber und Blush Gold, während das Access Gen 5E MKGO auch in vier Farben geliefert wird.

In Bezug auf Harware und Funktionen verfügen sie über dieselben Funktionen wie die vorhandenen Gen 5E-Uhren von Fossil, bei denen es sich im Wesentlichen um eine kleinere und leichtere Version der Gen 5 handelt.

Darci und MKGO ähneln sich von vorne, aber das GO-Modell hat eher ein gummiertes Armband als das Metallgliedarmband des Darci. Beide haben diese Diamantenimitationen um die Lünette herum, um ihr ein bisschen Glanz zu verleihen. Darci wird 350 US-Dollar kosten, wenn es im Frühjahr in den Handel kommt, und der MKGO wird 250 US-Dollar kosten.

Die einzige andere erwähnte Uhr ist ein Hybrid HR-Modell von Skagen, das - wie die anderen Uhren - auf einer vorhandenen Fossil-Plattform aufbaut, jedoch mit Skagens eigenem Designgeschmack.

Der Skagen Jorn Hybrid HR bietet fünf sehr skagenartige Designs: drei 42-mm- und zwei 38-mm-Modelle. Es gibt Modelle mit Lederbändern, Silikonbändern und einer Metallschlaufe, die jeweils über ein traditionelles Uhrwerk verfügen und deren Zeiger über einem E-Ink-Display liegen.

Die Hybriduhr hält mit vollem Akku mehr als zwei Wochen und erfasst Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten (einschließlich Schlafdaten). Alle fünf Modelle kosten 195 US-Dollar, wenn sie im Frühjahr in den Handel kommen.

