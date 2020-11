Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die an diesem schwarzen Freitag auf dem Markt für eine glänzende neue Smartwatch sind, haben Glück. Die Fossil Group enthüllt eine Fülle leckerer Ersparnisse, über die Sie nachdenken können.

Die firmeneigenen Geräte werden im Verkaufszeitraum erhebliche Preissenkungen erfahren, aber auch Geräte unter dem Dach der Fossil Group wie Skagen und Michael Kors.

Die meisten Einsparungen sind bereits verfügbar, während andere näher am Black Friday und in der folgenden Woche eine deutlichere Kürzung erhalten werden.

Zu den wichtigsten Preisnachlässen zählen Fossil Gen 5- und Gen 5E-Geräte. Die Einsparungen liegen zwischen dem 19. November und dem 1. Dezember. In diesem Zeitraum beginnen die Gen 5-Smartwatches bei 179 US-Dollar , während die brandneuen Gen 5E-Geräte einen Preis von 149 US-Dollar haben (Silikonband) und $ 169 (Armband und Leder).

Diese ähneln den Einsparungen, die Amazon und andere Einzelhändler bereits angeboten haben. Denken Sie also an die offizielle Website von Fossil, wenn der Lagerbestand auf alternativen Wegen trocken läuft. Beachten Sie auch, dass das Unternehmen nach dem Black Friday - vom 30. November bis zum 6. Dezember - bis zu 70% Rabatt bietet, einschließlich aller Uhren, die Sie in den ersten Phasen verpasst haben.

Wenn Fossils eigene Smartwatches nichts für Sie sind, könnte Skagen das haben, wonach Sie suchen. Auf der Website des Unternehmens sind bereits 40% Rabatt verfügbar. Der schöne Skagen Falster 3 wurde auf 199 US-Dollar reduziert. Diese Einsparungen laufen bis zum 29. November, und dann sind vom 30. November bis zum 6. Dezember Preissenkungen von 70% verfügbar. Beachten Sie jedoch, dass der Falster 3 durchgehend bei 199 US-Dollar bleibt. Kaufen Sie also lieber früher als später.

Michael Kors-Geräte werden ebenfalls angeboten. Die neuesten Gen 5-Modelle sind zwischen dem 19. und 30. November mit einer Preissenkung von 30% erhältlich. Dies bedeutet, dass der Michael Kors Access Lexington auf 191 US-Dollar reduziert wurde und Access Bradshaw derzeit 203 US-Dollar kostet auch nebenher aufgeschlitzt.

Wir würden immer empfehlen, verschiedene Einzelhändler zu durchsuchen, um sicherzustellen, dass Sie am Black Friday den besten Preis erhalten. Zumindest zum Zeitpunkt des Schreibens sind dies alles sehr gute Rabatte, die noch nirgendwo anders erzielt wurden. Es gibt auch einen längeren Zeitraum, um Ihre Entscheidung zu treffen - lassen Sie es natürlich nicht zu lange.

Schreiben von Conor Allison.