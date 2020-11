Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fossil hat die 5E-Smartwatch möglicherweise erst letzten Monat auf den Markt gebracht, erhält jedoch bereits einen vorübergehenden Black Friday- Rabatt über Amazon.

Erhältlich als eines der "Epic Daily Deal" des Einzelhändlers - was bedeutet, dass es nur für den heutigen 19. November erhältlich ist - haben fünf verschiedene Modelle des 5E ihren Angebotspreis um 100 US-Dollar gesenkt und den Preis auf köstliche 149,95 US-Dollar gesenkt .

Da zahlreiche verschiedene Fossil 5E-Geräte zur Auswahl stehen, können auch Männer und Frauen davon profitieren. Drei 42-mm-Damen-Smartwatches aus Edelstahl wurden reduziert, während zwei 44-mm-Geräte für Herren - eines mit Lederband und das andere mit schwarzem Edelstahl - abgeschnitten wurden.

Die Einsparung entspricht einer massiven Einsparung von 40% gegenüber dem ursprünglichen Preis, und obwohl es möglich ist, dass ein ähnlicher Rabatt erneut auftritt, wenn der Verkaufsfortschritt am Schwarzen Freitag erreicht wird, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die 5E - oder wirklich jede neue Uhr der Fossil Group - darunter fällt das Zeichen dieses Deals.

Was genau erhalten Sie mit dem neuesten Wear OS-Angebot von Fossil? Nun, wie der Name andeutet, ist dies ein sehr ähnliches Angebot wie bei den Fossil Gen 5-Uhren, nur dass es diesmal zwei verschiedene Größenvarianten gibt.

Wie wir sagen, da dies - soweit wir das bisher beurteilen können - nur ein Tagesgeschäft ist, müssen Sie schnell handeln, wenn Sie sich (oder jemandem, der Glück hat) eine neue Smartwatch gönnen möchten .

Darüber hinaus umfassen die Hauptfunktionen alle ganztägigen Aktivitäts-, Schlaf- und Mehrtagesbatteriemodi sowie einen eingebauten Lautsprecher, über den Sie am Handgelenk telefonieren oder Antworten von Google Assistant erhalten können.

Sowohl das 42-mm- als auch das 44-mm-Gen 5E-Modell verfügen über ein 1,19-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 390 x 390 für eine Pixeldichte von 328 ppi sowie 4 GB Speicher und 1 GB RAM.

squirrel_widget_3686310

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere UK Black Friday- und Cyber Monday-Angebotsseite an

Schreiben von Conor Allison.