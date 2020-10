Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fossil pumpt seit einiger Zeit durchweg solide Wear OS-Smartwatches aus, und die Freuden des Amazon Prime Day bedeuten, dass Sie jetzt zu einem stark reduzierten Preis in die Action einsteigen können.

Der 44-mm-Fossil Gen 5 Carlyle ist sowohl bei Amazon in den USA als auch bei Amazon in Großbritannien erhältlich. Wenn Sie in den USA sind, wurde der Preis für das Standardmodell aus schwarzem Silikon / schwarzem Zifferblatt sowie für das All-Smoke-Metall und das braune Lederarmband / schwarzes Zifferblatt von 295 USD auf 189 USD gesenkt.

• Sehen Sie sich das Fossil Gen 5 Carlyle-Angebot bei Amazon US an - erhältlich für 189 US- Dollar

Was genau bekommen Sie mit der neuesten Generation von Fossil-Uhren, genannt Gen 5? Nun, die technischen Daten sind voll, aber die Highlights hier sind integriertes GPS, Herzfrequenzüberwachung und Benachrichtigungen sowie Unterstützung für Googles Suite von Wear OS-Apps wie Google Fit und Google Pay.

Die Ersparnis ist noch verlockender, wenn Sie in Großbritannien sind. Das Modell aus schwarzem Silikon / schwarzem Zifferblatt wurde von 279 GBP auf 149 GBP reduziert. Das Gesamtpaket ist hier immer noch das gleiche, obwohl es wichtig ist zu betonen, dass es im Gegensatz zu den USA als Lightning Deal erhältlich ist - was bedeutet, dass der Deal für einen kurzen Zeitraum läuft oder bis er zu 100% beansprucht wurde.

• Sehen Sie sich das Fossil Gen 5 Carlyle-Angebot bei Amazon UK an - erhältlich für £ 149

In diesem Sinne ist dies der perfekte Zeitpunkt, um vor dem Black Friday eine Wear OS-Uhr zu kaufen. Mit Fossil Gen 6 am Horizont ist der Prime Day mit ziemlicher Sicherheit eine der letzten Gelegenheiten, die Sie nutzen müssen, um den Einzelhändler zu nutzen, der Lagerbestände auslagern möchte.

Schreiben von Conor Allison. Bearbeiten von Dan Grabham.