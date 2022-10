So wird die Fitbit-App für Wear OS aussehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Play Store-Eintrag für die Android-App von Fitbit wurde aktualisiert und zeigt nicht nur ein neues Design der Telefon-App, sondern auch, wie die Fitbit-App für Wear OS am Handgelenk aussehen wird, wenn man sie auf eine Smartwatch mit Googles Plattform lädt.

Dieses Store-Listing zeigt mehrere Screenshots aus der Benutzeroberfläche der Fitbit-App, die die meisten Schlüsselfunktionen der Fitness-Tracking-App zeigen.

Darin sehen wir, wie die Bildschirme für die tägliche Schrittzahl, den Schlaf, die Herzfrequenz und die Aktivität am Handgelenk aussehen, wobei alle ein Design aufweisen, das sehr gut zu dem passt, was wir in letzter Zeit von anderen Wear OS-Apps gesehen haben.

Einer dieser Screenshots zeigt so etwas wie einen Datenbildschirm während des Trainings, der oben die Herzfrequenz - und die entsprechenden farbcodierten Zonen - anzeigt, dann weitere Daten wie Schritte, verbrannte Kalorien und Trainingsdauer.

Wir wissen, dass Fitbit eine Schlüsselrolle bei der Gesundheits- und Aktivitätsüberwachung der Pixel Watch spielen wird, die in Kürze auf den Markt kommen soll. Und da diese App im Play Store mit Wear OS-Screenshots gelandet ist, kann man davon ausgehen, dass sie auch auf anderen Wear OS-Geräten heruntergeladen werden kann.

Sobald die App auf einer Uhr läuft, werden wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sie zu verwenden ist, aber die Details und Funktionen zeigen, dass sie - zumindest - ein umfassenderes Angebot sein wird als Googles aktuelle Fit-App.

Schreiben von Cam Bunton.