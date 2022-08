Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fitbit plant, am Mittwoch neue Geräte anzukündigen.

Das zu Google gehörende Unternehmen für Wearables wird am 24. August mindestens ein neues Wearable vorstellen. Dies geht aus einer Nahaufnahme eines neuen Fitbit Sense oder Versa hervor, die das Unternehmen auf Twitter geteilt hat. In dem Tweet werden die Follower aufgefordert, sich den 24. August in ihrem Kalender vorzumerken, und der Zeitstempel auf dem Gerät selbst lautet "08.24.22". Es wird nicht verraten, ob es einen Live-Stream geben wird, um wie viel Uhr das Gerät vorgestellt wird oder was überhaupt angekündigt wird.

Die Gerüchteküche vermutet derzeit das Fitbit Sense 2 und das Versa 4. Grund dafür sind durchgesickerte Bilder von neuen Sense-, Versa- und sogar Inspire-Fitnessbändern, die alle in den letzten Leaks aufgetaucht sind .

Unbedingt lesen: Fitbit Sense Testbericht

Wenn man sich das Gerät in Fitbits Tweet etwas genauer ansieht, scheint es, als hätte Fitbit beschlossen, den All-Touch-Ansatz aufzugeben und physische Tasten einzuführen. Das ist vielleicht für Sportler gedacht, die zu schwitzigen Fingern neigen und sich nach leicht zu drückenden Tasten auf ihren Wearables sehnen. Gerüchten zufolge entwickelt Apple auch eine robuste Apple Watch mit genau diesem Gedanken im Hinterkopf. Das macht Sinn: Menschen, die eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker besitzen, möchten diese wahrscheinlich auch beim Training oder wann und wo auch immer nutzen können, und physische Tasten können ihr Wearable in jeder Situation und für jede Person besser zugänglich machen.

Physische Tasten können auch ein verlockendes Merkmal für Kunden mit Behinderungen sein, die eine zusätzliche Eingabemethode neben der reinen Berührung benötigen.

Natürlich hat Fitbit noch nicht gesagt, was die Tasten bewirken werden oder auf welchen Geräten sie zu finden sind, aber anscheinend wird das Unternehmen in wenigen Stunden mehr dazu sagen.

Schreiben von Maggie Tillman.