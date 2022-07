Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Fitbit Sense Smartwatch könnte bald einen Nachfolger bekommen, der Fitbit Sense 2 heißt und neben dem Versa 4 erscheinen könnte. Fotos dieser Fitness-Tracker sind online durchgesickert.

9to5Google hat die durchgesickerten Bilder veröffentlicht, die zeigen, dass Fitbit möglicherweise die kapazitiven Tasten für beide Geräte abschaffen wird. Abgesehen von den Tasten ist das größte Update, das in den neuen Leaks entdeckt wurde, der Rahmen des Sense 2.

9to5Google

Die ursprüngliche Sense hat einen EKG-Sensor, der in einen Metallrahmen um das Gehäuse eingebettet ist. Jetzt sieht es so aus, als würde Fitbit einen EKG-Sensor in den Rahmen unter dem Glas-Touchscreen einbauen. Vielleicht müssen Sie das Glasdisplay berühren, um die EKG-Funktion zu nutzen. Sowohl bei der Apple Watch als auch bei der Samsung Galaxy Watch 4 müssen die Nutzer Metallknöpfe berühren, um einen EKG-Kreislauf zu schließen.

Darüber hinaus wird vermutet, dass die Sense 2 über einen Körpertemperatursensor, integriertes GPS und eine Wasserdichtigkeit von 50 Metern verfügt.

Was das Versa 4 betrifft, so zeigen die neu durchgesickerten Fotos ein Sensor-Array, das mit dem des Versa 3 identisch ist, wie 9to5Google berichtet. Ein EKG- oder Körpertemperatursensor scheint zu fehlen. Dafür verfügt es aber über ein Mikrofon, integriertes GPS und 50 Meter Wasserdichtigkeit. Mit anderen Worten, der Versa 4 erhält kein großes Hardware-Upgrade. Aber es könnte neue Softwarefunktionen erhalten.

Fitbit bringt normalerweise im Frühjahr neue Hardware auf den Markt. Der Frühling 2022 kam und ging jedoch ohne neue Fitbit-Geräte. Google, zu dem Fitbit gehört, wird Gerüchten zufolge im Herbst die neuesten Pixel-Telefone und die Pixel Watch auf den Markt bringen. Es wird vermutet, dass die Pixel Watch auch eine Fitbit-Integration bieten wird. Wenn man das alles zusammenzählt, könnten Sense 2 und Verse 4 vielleicht auch noch in diesem Jahr erscheinen.

Schreiben von Maggie Tillman.