(Pocket-lint) - Fitbit hat eine Reihe neuer Geräte angekündigt, darunter eine neue Helden-Smartwatch im Fitbit Sense. Die Fitbit Sense ist die singende und tanzende Smartwatch des Unternehmens, die einen großen Fokus auf die Gesundheit legt, über der Versa-Linie sitzt und die Ionic ersetzen soll.

Es bietet alles, was Sie von einer Fitbit-Smartwatch der Spitzenklasse erwarten würden, einschließlich ganztägiger Aktivitätsüberwachung, Schlafverfolgung, integriertem GPS, Smartphone-Benachrichtigungen mit Schnellantworten für Android-Benutzer sowie der Spotify- und Deezer-Steuerung an Bord Es gibt auch eine Reihe neuer Sensoren an Bord.

Der Fitbit Sense verfügt über die zweite Generation der Pure Pulse-Herzfrequenz-Tracking-Technologie des Unternehmens - Pure Pulse 2.0 -, mit der Daten mit hoher und niedriger Herzfrequenz erfasst und benachrichtigt werden können, wenn sie Ihre normalen Schwellenwerte überschreiten.

Es gibt auch einen EDA-Sensor - einen elektrodermalen Aktivitätssensor -, der die Reaktion Ihres Körpers auf Stress anzeigt. Mit Tools zur Stressbewältigung können Sie Stress im Laufe der Zeit verfolgen. Der Fitbit Sense kann auch ein EKG liefern - bis die FDA-Zulassung vorliegt.

Darüber hinaus kann der Fitbit Sense Ihre Hauttemperatur messen, um interne Veränderungen wie Erkältungen frühzeitig zu erkennen.

Sie finden auch Google Assistant und Amazon Alexa an Bord, einen integrierten Lautsprecher, mit dem Sie Anrufe von Ihrem Handgelenk entgegennehmen oder Antworten von Google und Alexa hören können. Der Sense verfügt über mehr als 20 Übungsmodi.

Der Sense hat ein ähnliches Design wie der Fitbit Versa und liegt irgendwo zwischen einem Kreis und einem Quadrat, mit gekrümmten Kanten und AMOLED-Display oben. Es hat auch ein Always-On-Display, wie die Apple Watch Series 5 . Fitbit behauptet, dass der Sense eine Akkulaufzeit von sechs Tagen bietet. Es ist bis zu 50 Meter schwimmsicher und wird mit einer kostenlosen sechsmonatigen Testversion von Fitbit Premium für neue Premium-Benutzer geliefert .

Der Fitbit Sense kostet in Großbritannien 299,99 £, in den USA 329,95 $ und in Europa 329,95 €. Vorbestellungen beginnen am 25. August 2020 und sind ab Ende September verfügbar.

Schreiben von Britta O'Boyle.