(Pocket-lint) - Die Dual-Kamera-Smartwatch von Meta, die im vergangenen Jahr wiederholt durchgesickert ist, wurde einem neuen Bericht zufolge auf Eis gelegt.

Bloomberg Die Zeitung The Information hat behauptet, dass Meta sich stattdessen auf andere Wearables konzentrieren will.

Im vergangenen Oktober wurde ein Bild der Uhr in einer App für die Ray-Ban Stories Smart Glasses entdeckt. Wie Bloomberg zuerst berichtete, zeigte das Bild ein quadratisches, aber abgerundetes Wearable mit einer Aussparung und einer nach vorne gerichteten Kamera. Die Uhr wurde im Code auch als Milan bezeichnet, von der Presse aber als Meta Watch tituliert.

Im letzten Sommer tauchten Berichte auf, dass Meta an einer Smartwatch mit einer Fünf-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite und einer 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite arbeitet. In anderen Berichten hieß es, dass die Uhr über Gesundheits-, Fitness- und Messaging-Funktionen verfügen würde. Es wird vermutet, dass Sie das Gerät über Ihr Facebook-Konto verwalten und direkt von der Uhr aus auf Facebook und Instagram posten können. Die Konnektivitätsoptionen hätten Wi-Fi, GPS und eSIM-Unterstützung umfasst. Es wurde erwartet, dass die Uhr im nächsten Frühjahr für 349 Dollar in den Handel kommt.

Bloomberg zufolge könnte Meta einige dieser Funktionen in anderen Wearables verwenden. Möglicherweise wird das Uhrenprojekt zu einem späteren Zeitpunkt sogar wiederbelebt.

Unabhängig von der Uhr wird Meta laut The Information keine Portal-Geräte mehr für Verbraucher herstellen. Stattdessen wird es eine Produktlinie für Unternehmen herstellen.

Schreiben von Maggie Tillman.