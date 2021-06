Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook plant angeblich, im Sommer 2022 eine Smartwatch mit Edelstahlrahmen auf den Markt zu bringen. Sie wird abnehmbare Teile haben, richtet sich an Fitness-Enthusiasten, kann ohne Telefon arbeiten und könnte in Zukunft AR-Anwendungsfälle haben.

The Verge sagte, dass das Gerät über ein Display mit zwei Kameras verfügen wird, die vom Handgelenk abgenommen werden können. Eine Kamera auf der Vorderseite des Uhrendisplays wird für Videoanrufe verwendet. Eine weitere 1080p-Kamera mit Autofokus wird verwendet, wenn sie abgenommen wird, um Bilder und Videos aufzunehmen, die über die Apps von Facebook, einschließlich Instagram, geteilt werden sollen.

Facebook arbeitet mit Drittanbietern zusammen, um Zubehör zu entwickeln, das an der Kamera befestigt wird, wie zum Beispiel Rucksäcke. Es arbeitet auch mit Mobilfunkanbietern in den USA zusammen, um die LTE-Konnektivität in der Uhr zu unterstützen, sodass sie nicht mit einem Smartphone gekoppelt werden muss, um zu funktionieren. Es wird auch in Trägergeschäften verkauft.

Derzeit ist geplant, es in den Farben Weiß, Schwarz oder Gold zu verkaufen.

Es wird eine benutzerdefinierte Version des Android-Betriebssystems von Google ausführen und natürlich mit der App-Suite von Facebook geliefert. Es wird auch als Konkurrent der Apple Watch positioniert und dient als Fitnessgerät mit Herzfrequenzmesser .

Es gibt keinen offiziellen Namen für die Uhr, die noch nicht in Produktion gegangen ist.

Aber Facebook glaubt angeblich, dass zukünftige Uhren als Eingabegerät für seine kommenden AR-Brillen dienen könnten. Es arbeitet an der zweiten und dritten Generation und plant, die von CTRL-Labs erworbene Technologie zu verwenden, um seine Vision zu verwirklichen.

Denken Sie daran, dass dies der erste Versuch von Facebook wäre, Hardware für das Handgelenk herauszubringen. Es könnte etwa 400 US-Dollar kosten.

Natürlich hat es zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen viel Hardware-Erfahrung, da es 2013 ein Telefon mit HTC hergestellt hat . Es erwarb auch Oculus VR (und veröffentlichte nachfolgende Headsets ) und entwickelte eine Reihe von Portal-Video-Chat-Geräten.

Schreiben von Maggie Tillman.