(Pocket-lint) - Würdest du herumlaufen und ein tragbares Facebook verwenden ?

Facebook hat eine gemischte Bilanz in Bezug auf Hardware, was teilweise darauf zurückzuführen sein kann, dass viele Verbraucher die Idee, ein Gerät der Marke Facebook mit einem Mikrofon oder einer Kamera zu Hause oder in ihrer Person zu haben, einfach nicht mögen. Aber das hält das soziale Netzwerk anscheinend nicht auf, denn laut einem neuen Bericht von The Information konzentriert es sich jetzt auf den Aufbau einer Smartwatch.

Es könnte sich um eine Android-basierte Smartwatch handeln, obwohl unklar ist, ob Facebook das Wear-Betriebssystem von Google verwendet. Das soziale Netzwerk arbeitet auch an einem eigenen Betriebssystem für Hardwaregeräte, auf denen künftige Versionen der Smartwatch möglicherweise ausgeführt werden. Zu den weiteren Funktionen gehört die Möglichkeit, Nachrichten zu verarbeiten, wahrscheinlich über Messenger, und es wird Fitness-Tracking angeboten.

Denken Sie daran, dass Facebook auch die Oculus VR-Headsets sowie die Video-Chat-Geräte des Facebook-Portals entwickelt , sodass eine Smartwatch in ein wachsendes Hardware-Ökosystem passt. Facebook arbeitet auch an Ray-Ban Smart Brillen, die später in diesem Jahr erscheinen sollen. Facebook erwarb 2019 auch das Startup CTRL-Labs für neuronale Schnittstellen, das Geräte vorstellt, die keine Touchscreens oder Tasten für Eingaben verwenden.

Diese Facebook-Smartwatch befindet sich noch in den Anfängen, daher gibt es momentan nicht viel zu tun, aber wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.