Atemberaubende Casio Flare Red Uhren feiern 40 Jahre G-Shock

(Pocket-lint) - Casio hat zwei spezielle G-SHOCK Uhren in Flare Red angekündigt, um das 40-jährige Bestehen der beliebten und robusten Uhrenlinie zu feiern.

Die neuen Uhren mit den schmissigen Namen MTG-B3000FR und GWG-2040FR sind Teil einer größeren Feier zu vier Jahrzehnten CASIO G-SHOCK, die offiziell im April 2023 beginnen wird. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird es auf der ganzen Welt besondere Veranstaltungen geben, aber jetzt haben wir erst einmal zwei besondere Uhren - beide verwenden die rote G-SHOCK Markenfarbe in einem Design, das Casio als "lodernde Sonneneruption" bezeichnet.

Beide Uhren verfügen über mehrfarbig laminierte Lünetten aus phosphoreszierendem Material in dieser kräftigen roten Farbe. Das Unternehmen gibt außerdem an, dass es eine neu entwickelte Technik verwendet hat, die es ihm ermöglicht, Karbon- und farbige Glasfaserplatten zu laminieren, um Designs zu schaffen, die auch bei ausgeschaltetem Licht gut aussehen. Das hört sich sicherlich beeindruckend an, aber wir müssen die Uhren in natura sehen, um zu wissen, ob das gerechtfertigt ist.

Casio weist auch darauf hin, dass jede einzelne Uhr dank ihrer Bauweise einzigartig aussehen wird. Phosphoreszierende Partikel, die in die Glasfaserplatten eingearbeitet sind, sorgen dafür, dass keine Uhr der anderen gleicht, heißt es. Im Fall der GWG-2040FR sind die phosphoreszierenden Partikel auch in die Bandanstöße der Uhr eingearbeitet, wodurch zufällige Muster entstehen.

Beide neuen Uhren werden am 27. Oktober in den Handel kommen, wobei die internationalen Preise noch nicht feststehen. In Großbritannien wird die GWG-2040FR zu einem Preis von 950 £ erhältlich sein, während die MTG-B3000FR 1300 £ kosten wird, wenn man sie am Handgelenk trägt.

